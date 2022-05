Un youtuber muestra cómo es cruzar el desierto de México a Estados Unidos y advierte sobre un especial peligro

Aproximadamente 7000 migrantes son detenidos a diario por intentar cruzar la frontera ilegalmente entre México y Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su familia. Esta práctica resulta extremadamente peligrosa e incluso muchos son los que llegan a perder la vida; sin embargo, es una realidad latente en nuestra sociedad. El youtuber Yulay, quien tiene más de tres millones de suscriptores, comparte cómo es cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos y los principales peligros.

Todo inicia en el paso fronterizo, el muro divide ambos países. Antes de emprender este viaje los migrantes llevan ropa y mochilas con diseño de camuflaje. El cruce se realiza cerca de la ciudad de Mexicali. Y, los “polleros” son los encargados de guiarlos en su camino.

Riesgos y costos de cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos

El pollero Sixto dio consejos sobre cómo cruzar a Estados Unidos Yulay

El “pollero” Sixto, quien aparece en el video de Yulay recomienda no llevar ropa o accesorios llamativos y portar el celular apagado; el agua y la comida deben ir pintados de negro mate. Además de que los migrantes deben seguir sus indicaciones para no ser descubiertos por la “migra”, tales como seguirlo en todo momento, correr o esconderse cuando este se los indique. Asimismo, menciona que ha habido ocasiones en que deben dejar atrás a algunos migrantes porque estos ya no pueden con el recorrido y eso afectaría a todo el grupo.

El principal peligro de cruzar ilegalmente a Estados Unidos

Para el youtuber, la noche es el mejor momento para cruzar debido a que los migrantes aguantan más, al no haber calor y deshidratación. Los “polleros” llevan un kit básico de primeros auxilios por lo que pudiera ocurrir, el principal peligro es también que se arriesga la vida.

Sixto comparte los riesgos que puede haber en el desierto, como perderse, los animales, o que incluso algunos de los “polleros” contratados resultan ser asaltantes que roban las pertenencias de los migrantes.

Más adelante, en su mini documental, el youtuber Yulay pregunta qué sucede si los agarra la “migra”, a lo que Sixto responde que, si ya cuentan con antecedentes, lo único que les queda es dejarse llevar y pasar un pequeño tiempo tras las rejas y decir que él también es migrante.

Cuando finalmente el “pollero” y el grupo de migrantes llegan al fin del desierto, arriban a una carretera donde los espera otra persona con un carro, los llevan a una casa y permanecen ahí un día o dos, les hablan a los familiares para avisar que todo está bien y terminen de pagar lo que se debe.

Yulay relató cómo es cruzar ilegalmente en busca del sueño americano Yulay

Sixto comenta que muchos sudamericanos contratan su servicio, pero que forzosamente deben contar con el dinero para su pago.

¿Cuánto cuesta cruzar ilegalmente a Estados Unidos?

Cruzar por el muro cuesta aproximadamente de 13.000 a 15.000 dólares y por el desierto tiene un precio aproximado de 7000 a 10.000 dólares.

Asimismo, Yulay comparte que los migrantes dejan su lugar de origen para tener una mejor vida o simplemente por huir. Muchos son los que no logran pasar a Estados Unidos, abandonando así sus sueños y aspiraciones. Solamente el 10% logra cruzar al país vecino. Finalmente, recomienda no hacerlo de manera ilegal, ya que muchos son los riesgos que se corren y llegan incluso a perder la vida.

El video mini documental ha sido del agrado de sus seguidores, lo que le ha valido contar con más de un millón de reproducciones en Youtube hasta el momento.