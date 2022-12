Le sacaron la visa tras ayudar a una persona a llegar a Estados Unidos y lo contó en TikTok: “Le avisé”

escuchar

Llegar a Estados Unidos es el anhelo de muchas personas, que buscan conocer el país o que se guían por el discurso de las “nuevas oportunidades” que ofrece esta nación. Hace unos años, Diego Armando Narcia quiso probar su suerte. Tras una experiencia en la que le negaron el visado, no se rindió y lo volvió a intentar en 2018, donde por fin llegó el sí por parte de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, como él mismo admitió en un video sobre su experiencia, el gusto “le duró poco”.

Uno de los requisitos imprescindibles para los mexicanos que deseen viajar de forma legal a Estados Unidos es la visa, que debe tramitarse en función de la estadía que se vaya a realizar. Para sus 5579 seguidores en TikTok, @DiegoArmandoNarcia contó su caso: “En 2018 fui por segunda vez al consulado de Nogales, Sonora, donde mi visa fue aprobada”, inició.

De acuerdo con su relato, el proceso fue sencillo. A la entrevista, llevó todo lo que le habían solicitado, pero al final no le revisaron estos documentos: “Solo chequearon algo en la pantalla y me dijeron ‘felicidades, su visa fue aprobada’”, recordó el mexicano.

En uno de sus videos recientes, reveló que en ese momento los nervios lo invadieron, porque tenía el temor de que ocurriera lo mismo de antes. En aquel entonces, las autoridades migratorias le habían negado la visa: “Me impresionó mucho que me la hayan aceptado, pero el gusto solo me duró un par de meses”, admitió después en su clip.

Latino cuenta cómo fue que le quitaron la visa americana

Al parecer, según contó en un bosquejo sobre su testimonio, el por qué de esta revocación habría tenido que ver con un familiar cercano que le pidió ayuda para llegar a Estados Unidos: “Me dice: ‘Oye, cómo le hiciste para sacar tu visa si supuestamente no estabas trabajando en un lugar con seguro’”, reseñó Armando sobre la petición.

Según compartió, fue sincero con esa persona, le dijo que lo habían ayudado con su trámite con la carta de trabajo gracias a un contacto: “Le expliqué mi proceso porque yo me preparé, yo me informé. Estaba empapado del tema de cómo hacerlo. Sobre todo si eres una persona que trabaja por su cuenta”, planteó.

El mexicano especificó que fue así como sintió esa necesidad de auxiliar a su compatriota en su trámite, siempre bajo una advertencia: “Le dije a la persona que si en algún momento del proceso la descubrían, que no dijera nada de mí”, añadió.

Si bien no detalló el motivo exacto por el que le quitaron el documento migratorio, parece haber estado relacionado con este incidente que llevó a que “el gusto” de estar en la nación norteamericana fuera muy breve.

¿Cuáles son los motivos de cancelación de visa en Estados Unidos?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones exteriores de México, las autoridades estadounidenses pueden cancelar la visa si:

Se permanece en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Se da información falsa a un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Se utiliza el carril SENTRI sin estar autorizado.

Se comete algún delito en Estados Unidos.

En caso de extraviar la visa estadounidense y no comunicarlo a las autoridades correspondientes.

Las razones por las que pueden revocar la visa americana

Sin importar el tipo de visado, es crucial que el solicitante cumpla con el objetivo por el que tramitó el documento para llegar a Estados Unidos. Es decir, si se tiene la visa de turista o de negocios, esos deben ser los fines del viaje. Trabajar o estudiar está prohibido, porque para ello hay otro tipo de documentos correspondientes, cuyos requisitos y sobre todo características son distintos.

Además de las anteriores, el Manual de Asuntos Exteriores señala otras causas de cancelación de visas, entre las que se contemplan: el titular trabajó o planea trabajar en Estados Unidos con visa de turista, si estudió cursos formales o de título con este visado o si antes cruzó la frontera sin documentos.

¿Cómo es el proceso de revocación de la visa americana?

Primero se debe notificar al extranjero de la intención de revocar la visa.

Se permite que el extranjero tenga oportunidad de demostrar la razón por la que no se le debe revocar la visa.

Solicitar al extranjero que presente el documento de viaje en el que se emitió la visa.

Si el proceso sigue su curso, los oficiales consulares imprimirán o sellarán la palabra “revocada” en la cara del documento. De esta forma, pierde cualquier validez.

