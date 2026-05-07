Legisladores demócratas de EE.UU. exigen fin del silencio sobre la política nuclear de Israel

Legisladores demócratas de Estados Unidos pidieron poner fin al silencio oficial sobre el supuesto programa de armas nucleares de Israel, un quiebre en la cautela bipartidista que Washington ha mantenido durante décadas sobre este delicado asunto

Israel es ampliamente considerado como un país que desarrolló armas nucleares en los años 1960 y tiene una política de ambigüedad deliberada: no confirma ni desmiente la existencia de su arsenal, que además no está sujeto a ninguna forma de supervisión internacional.

Unos 30 legisladores demócratas encabezados por Joaquín Castro, miembro de la Cámara de Representantes por Texas, demandaron respuestas claras después de que el presidente Donald Trump lanzara junto a Israel la ofensiva contra Irán, en parte a raíz de acusaciones de que Teherán busca construir un arma atómica a través de su programa nuclear nominalmente civil.

"No podemos elaborar una política de no proliferación coherente para Oriente Medio (...) mientras mantengamos una política de silencio oficial sobre las capacidades de armas nucleares de una de las partes centrales en el conflicto en curso, en el que Estados Unidos es un participante directo", sostuvieron en una carta divulgada el miércoles por la noche.

Los congresistas, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) y Ro Khanna (California), pidieron al secretario de Estado Marco Rubio que informe antes del 18 de mayo sobre las capacidades nucleares de Israel y la posibilidad de que emplee estas armas de destrucción masiva en Irán.

También solicitaron una evaluación del riesgo para los estadounidenses ante un eventual ataque iraní contra el reservado centro de investigación nuclear de Dimona en Israel, en cuyas inmediaciones misiles iraníes hirieron a decenas de personas en marzo.

Tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, un ministro israelí de extrema derecha declaró que el país podría lanzar una bomba nuclear sobre Gaza, un comentario del que el primer ministro Benjamín Netanyahu se distanció.