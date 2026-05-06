Publican la presunta carta de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein que estuvo oculta siete años

Un juez federal hizo pública este miércoles una nota de suicidio que se estima que fue escrita por el excondenado Jeffrey Epstein, quien murió en 2019. El documento, que estuvo en secreto durante casi siete años y permaneció guardada en un tribunal de Nueva York, fue hallado por un excompañero de celda y terminó siendo sellado por un juez federal.

“Me investigaron durante meses y no encontraron nada”, comienza la nota, según informó el diario The New York Times. Quien la escribió, además, asegura que fue un “placer poder elegir el momento de decir adiós”. Luego se lee: “¿Qué quieres que haga? ¡Llorar a mares! No es divertido, no vale la pena”.

Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein, sostuvo que descubrió la nota en julio de 2019, cuando el empresario fue encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello. Epstein sobrevivió a ese episodio, pero semanas después fue hallado muerto en la cárcel, que ahora es el clausurado Centro Correccional Metropolitano en el Bajo Manhattan.

Tartaglione dijo haber encontrado la nota escondida dentro de una novela gráfica. “Abrí el libro para leer y ahí estaba, una hoja amarilla arrancada de un bloc legal”, recordó.

El mensaje atribuido a Jeffrey Epstein

La nota fue sellada por el juez federal Kenneth M. Karas del Tribunal Federal de Distrito de White Plains, Nueva York, como parte del propio caso penal del compañero de celda, según documentos y entrevistas. Esto significa que los investigadores que analizaron la muerte de alto perfil de Epstein no tuvieron acceso a lo que podría haber sido una pieza clave de evidencia.

Este miércoles, en tanto, el juez hizo pública la carta, después de que The New York Times solicitara al tribunal el jueves pasado que se hiciera público el documento y publicara un artículo en el que Tartaglione describía la nota y cómo llegó a sus manos.

Epstein fue encontrado con marcas rojas en el cuello en su celda en julio de 2019, semanas antes de su muerte. Su fallecimiento, a los 66 años, fue declarado suicidio por el médico forense de Nueva York, sin embargo, las fallas de seguridad en la ahora cerrada prisión de Manhattan han alimentado múltiples teorías sobre si fue asesinado.

Nicholas Tartaglione, el hombre que encontró la nota en la celda

La carta, por su parte, no fue mencionada en las investigaciones oficiales sobre la muerte de Epstein, incluido un informe de 2023 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. La cronología judicial indica que la nota pasó por varios abogados y fue objeto de intentos de autenticación en 2019 o 2020, hasta que finalmente fue entregada al tribunal del juez.

El caso se vio envuelto en disputas legales entre abogados de Tartaglione, lo que llevó incluso a la designación de un abogado externo y a la exclusión de uno de sus representantes del caso. Asimismo, un vocero del tribunal declinó comentar sobre documentos sellados, señalando que este tipo de registros se conservan en bóvedas judiciales para su resguardo.

Este mismo miércoles, un grupo de congresistas demócratas acusó al jefe de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick, de ayudar a encubrir los delitos de Epstein, durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara sobre sus vínculos con el delincuente sexual.

“Después de lo que hemos visto hasta ahora en esta entrevista transcrita, me siento muy cómoda al decir que Howard Lutnick es un mentiroso patológico que está facilitando el encubrimiento más atroz de la historia estadounidense”, dijo la congresista de Arizona Yassamin Ansari.