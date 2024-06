Leon Bailey, del Aston Villa, no jugará la Copa América con Jamaica

El atacante Leon Bailey, del Aston Villa, fue convocado por la selección de Jamaica para la Copa América de Estados Unidos-2024, pero su padre aseguró que no participará del certamen continental, que se inicia en siete días.

"Leon Bailey ha declarado que se toma un descanso de la selección de Jamaica por su salud mental y para pasar tiempo con su familia. Su posición no ha cambiado. Pedimos amablemente que respeten sus deseos", dijo Craig Butler, padre y también agente del delantero, en sus redes sociales.

Luego, en una entrevista este jueves al canal local CVM, Butler recordó que ellos ya habían pedido a la Federación de Fútbol de Jamaica (JFF) que no publicaran ningún anuncio hasta no tener una confirmación de su presencia, que finalmente no llegó.

Exigió más profesionalismo en la JFF, que el miércoles publicó en sus redes sociales la lista de convocados con el nombre del jugador de la Premier League. El agente calificó este incidente de "desafortunado".

En marzo, Bailey fue suspendido para la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Estados Unidos, luego de ser acusado de saltarse el toque de queda durante la concentración de su equipo.

Por esa época, el ariete ofreció una entrevista al podcast "Let's Be Honest", donde adelantó su decisión de tomarse un descanso y criticó la falta de profesionalismo de su federación, asegurando que no cuenta con equipos apropiados o que él tenía que reservar sus vuelos cuando iba a jugar por su selección. La JFF rechazó las acusaciones.

El DT de Jamaica, el islandés Heimir Hallgrímsson, no convocó al ariete de 26 años para los dos partidos de junio de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de 2026, donde los Reggae Boyz vencieron por 1-0 a República Dominicana y 3-2 a Dominica.

La Copa América de Estados Unidos-2024 se iniciará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio. Jamaica integra el Grupo B del torneo y debutará el 22 de junio contra México en el NRG Stadium, en Houston (Texas). Luego se cruzará con Ecuador y Venezuela en la ronda inicial.

Los Reggae Boyz ya participaron en dos ediciones de la Copa América, en Chile-2015 y Centenario-2016 (jugada en Estados Unidos), y fueron eliminados en primera ronda en ambas ocasiones sin ganar ningún partido.

