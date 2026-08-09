León y Dallas apuntan hacia cuartos de Leagues Cup en una triste jornada sin Lio Messi

El León y el FC Dallas dieron un paso hacia los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 el sábado al vencer al Orlando City y al Guadalajara, respectivamente, en una jornada marcada por la ausencia en el Inter Miami de Lionel Messi debido al deceso de su padre

En el Nu Stadium, en Miami, se registraron diversas manifestaciones de apoyo para Lionel Messi, quien no pudo estar en la derrota del Inter Miami por 2-1 ante el Monterrey.

El astro argentino viajó a Rosario, Argentina, para estar presente en el funeral de su padre, Jorge Messi, fallecido el sábado.

"Quiero dar las condolencias a la familia Messi por esta pérdida, por este gran dolor que están sintiendo", dijo el argentino Matías Almeyda, entrenador del Monterrey.

Un minuto de silencio en el estadio, carteles de los aficionados con frases de apoyo para Leo, un brazalete negro en cada jugador del Inter Miami fueron algunas de las muestras de apoyo para el 10 argentino.

La manifestación más emotiva fue la celebración del gol del Inter Miami que marcó el argentino Rodrigo De Paul al minuto 32.

El Motorcito celebró su anotación quitándose su jersey con el número 7 para dejar al descubierto la camiseta número 10 que llevaba abajo; además levantó la mirada hacia el cielo.

Los Rayados le dieron la vuelta al marcador con goles del belga Hugo Cuypers (47') y del uruguayo Diego Rossi (90').

Con este resultado, el Inter Miami se quedó con tres puntos en el undécimo lugar de la Zona MLS y Monterrey sumó sus primeras tres unidades para quedar séptimo en la Zona de la Liga MX.

- León y Dallas suman segundo triunfo -

El segundo día de la segunda fecha del torneo comenzó en el estadio Inter.Co, en Orlando, donde el León ganó de atrás 2-1 al Orlando City del delantero francés Antoine Griezmann.

Con este resultado, el León llegó a seis puntos y es segundo en la Zona de la Liga MX. El Orlando City se quedó con tres unidades en la duodécima posición de la MLS.

Los Leones de la MLS se pusieron en ventaja 1-0 con gol del croata Mario Pasalic (38').

La Fiera mexicana le dio la vuelta al marcador con anotaciones colombianas de Juan Guevara (54') y Daniel Arcila (72').

En el estadio PayPal Park, en San José, California, el FC Dallas se impuso 1-0 a las Chivas de Guadalajara.

Los Toros ganaron y llegaron a seis puntos con un gol de Logan Farrington al minuto 76; son cuartos de su zona.

Las Chivas, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, se quedaron con una unidad virtualmente eliminadas en noveno lugar de la MLS.

"Por supuesto estamos con gran tristeza, dolor y desilusión. Este equipo había generado mucha expectativa. No fuimos capaces de lograr los resultados que queríamos", dijo Milito.

- Dolorosas derrotas de Atlante y Toluca -

El Atlante fue goleado 4-0 en su visita al Real Salt Lake en el estadio America First Field, en Sandy, Utah.

El Real Salt Lake quedó sexto en la tabla de la MLS. Los Potros de Hierro se colocaron en el octavo lugar de la clasificación de la Liga MX.

La escuadra de la MLS logró la contundente victoria con goles del español Sergi Solans (17'), Zach Booth (50'), el danés Lukas Engel (54') y del argentino Pablo Ruiz (90').

En el estadio BMO, en Los Ángeles, el LAFC se impuso 1-0 al Toluca en los agregados.

La escuadra californiana dirigida por Marc dos Santos es quinta en su zona con cinco puntos. El conjunto mexicano entrenado por Antonio Mohamed también es quinto con tres unidades.

Cuando el partido estaba por definirse en penales, el colombiano Eddie Segura hizo el único gol al minuto 90'+1.

Después de cinco días de actividad, la MLS lleva 17 triunfos por 11 victorias de la Liga MX.