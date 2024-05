Llamó a la policía de Massachusetts porque nadie fue a su cumpleaños y los agentes hicieron algo conmovedor

Escuchar

La Policía recibe a diario miles de llamadas al 911. No siempre se trata de robos, incendios o pedidos de auxilio, muchas veces se encuentran con algunos motivos insólitos. Ese fue el caso de un joven de 25 años de Massachusetts, que se comunicó con las autoridades para contarles que nadie había asistido a su fiesta de cumpleaños. Lejos de desestimar la comunicación, los agentes tuvieron un conmovedor gesto que se volvió viral en las redes sociales.

El pasado 2 de mayo, un curioso llamado llegó al Departamento Policial de Boston. Del otro lado del teléfono había un hombre que se presentó como “Chris” y que expresó que ningún familiar o amigo lo había ido a visitar en su cumpleaños. Minutos más tarde, los oficiales Israel Bracho y Franklin Ortiz se dirigieron a la casa del denunciante. Bajaron del patrullero con un cupcacke con velas, le tocaron el timbre. Cuando Chris les abrió la puerta, comenzaron a cantarle el Happy Birthday.

El momento quedó registrado en un video filmado por la cámara corporal de uno de los agentes. Allí se puede apreciar cómo cambia la cara del joven: pasó de la angustia a la alegría en un par de segundos. Al ser consultados sobre su accionar, los policías de Massachusetts aseguraron que la salud mental de las personas también es importante. “Al principio no creíamos la llamada, pensamos que era una broma”, dijo Bracho en televisión a KKTV.

“Una vez que confirmamos que realmente era su fecha de nacimiento, pensamos: ‘Todo el mundo tiene un cumpleaños y todos merecen sentirse especiales en su día’. De camino a la casa, decidimos que no puedes presentarte en casa de alguien con las manos vacías. Mi madre me educó bien. Me habría matado si no lo hubiera hecho”, agregó.

Cuando Chris abrió la puerta y vio a los dos policías, temió haber cometido un delito al llamar al número de emergencias. Pero rápidamente se dio cuenta de que tenían una sorpresa preparada. “Estamos felices de que cumplas 25, es un gran número”, le dice uno de los oficiales, comienza a cantar. “Venga, vamos. ¿Vas a apagarlas? Pide un deseo”, lo invita el otro policía. Entre risas y emoción, el joven les agradece: “Chicos, son increíbles”.

El video, compartido por el Departamento de Policía de Boston, se volvió viral en Twitter, Instagram y Tiktok. Obtuvo millones de “me gusta” y cientos de comentarios en muy pocos minutos. En los comentarios hubo dos grandes grupos: mientras que algunos felicitaban a los policías por su accionar, otros cuestionaban la actitud del joven y se quejaban de que esas no son las urgencias que las fuerzas de seguridad deben atender.

“Bravo por esos policías. Por cierto, a los comentarios que dicen que no es una urgencia... La salud mental es una urgencia vital, que de no ser valorada puede acarrear en una urgencia”, escribió un usuario de Instagram. Por su parte, otro opinó: “Qué hermoso gesto. Así también se salvan vidas”, comentó otra persona.

