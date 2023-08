escuchar

Una pareja de California, Estados Unidos, recibió el repudio de los usuarios en las redes sociales luego de mostrar el espectáculo de terror al que asistieron junto a su bebé de siete meses. El hecho se volvió viral y la madre de la niña se pronunció al respecto tras las fuertes críticas.

En un video que compartió Alejandra a través de su cuenta de TikTok, se observa a la pequeña sentada en su butaca rodeada de una mujer disfrazada que le realiza gestos y ruidos con el objetivo de asustarla.

El hecho que recibió el repudio de todos

Acto seguido, dos personas más se acercaron al sitio con máscaras y emprendieron la misma acción. Una de ellas, por su parte, fingió robarle el chupete mientras se reía de la situación.

Bajo el mismo método, en un segundo posteo se visualizó un panorama similar. Mientras la bebé se encontraba en los brazos de su madre, otros jóvenes arribaron para causarle temor, pero ella, por su parte, los miraba con total tranquilidad.

La actitud de los presentes en el lugar dio pie para que millones de personas reaccionen a través de un sinfín de mensajes. En principio, hubo aquellos que realizaron críticas por la exposición a tal evento, donde estuvo la menor.

La mujer se pronunció al respecto tras las críticas

“¿Por qué diablos querrías dañar a tu bebé de esa manera?”, expresó un usuario. “La terapia va a ser una locura, no entiendo el motivo por el que quisieras que tu hija pierda la inocencia”, agregó otro. “Entiendo que los bebés deben conocer el entorno, pero asustarlos así… no estoy para nada de acuerdo”, apuntó un tercero.

Asimismo, hubo aquellos que defendieron a Alejandra y otorgaron sus propias opiniones. “Mi hijo en Halloween se disfrazó de diablito (tenía dos años) y se iba con todos agarrado de la mano y el encantado. Creo que la mayoría exagera”, “En las imágenes no se la ve perturbada a la niña, creo que estaba disfrutando del show, hasta se la ve feliz y acostumbrada”, “En esos sitios permiten la entrada para todo el público, si fuera peligroso debería haber un cartel que lo mencione”, “Mis hijos pequeños también me piden que los lleve a montañas rusas o ver películas de terror que a mí me dan miedo, no veo nada peligroso”, fueron algunos de los mensajes más destacados en torno a este punto.

Con el acumulado de más de un millón de “Me gusta” y 8 millones de reproducciones, los clips en cuestión recibieron reacciones de todo tipo. Con este escenario, tras la repercusión, la madre de la bebé se pronunció al respecto en la caja de los comentarios en los posteos y aseguró que nunca tuvo la intención de generarle algún tipo de trauma.

“Ella estaba tan feliz”, explicó. Asimismo, hizo foco en las reacciones que tuvo para evidenciar que disfrutaba de la jornada en cuestión. “Si miran bien, verán que se reía con ellos”, comentó. En la actualidad, la mujer muestra todos los detalles de su día a día en familia en la plataforma virtual y dejó en claro que, a pesar de las críticas, seguirá asistiendo a ese tipo de espectáculos junto a la pequeña. “Si expresa incomodidad me lo hará saber, pero deben saber que le gusta mucho Crepúsculo”, indicó con humor.