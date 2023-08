Se cansó de la rutina, renunció a un trabajo en un banco y emigró a un lugar que nunca imaginó: “Acá las casas no tienen rejas”

escuchar

Un usuario de TikTok se volvió viral en las redes sociales al revelar cuánto le pagan por limpiar casas en Australia y lo comparó con trabajar en la Argentina. El protagonista se llama Leandro Barrios, quien es influencer y crea contenidos sobre cómo es la vida en el extranjero, además de otorgar tips a las personas que emigraron o tienen planeado hacerlo. Tras la viralización que obtuvo, en diálogo con LA NACION, ofreció más detalles de su vida como emigrado y cómo surgió la decisión que le dio un giro radical a su rutina que durante 10 años se centró en el trabajo en un banco.

En @sinturbulencias, perfil que creó junto con su esposa Ailén Lisei en la plataforma virtual, también mostró en varias ocasiones cuánto se gasta en el país ubicado en Oceanía, pero el video que más captó la atención de los usuarios fue en el que expuso todo el dinero que recibe como trabajador doméstico.

Leandro compartió un video sobre su trabajo en Australia y se volvió viral

“El trabajo consiste en limpiar casas o departamentos completamente vacíos. Te pagan por limpiar la propiedad independientemente del tiempo que tardes. En mi caso tardo desde 4 a 9 horas, pero dependerá del tamaño y de qué tan sucio estén los espacios”, introdujo en el clip que se viralizó.

Leandro y Ailén en uno de los trabajos que realizaron por el mundo (Foto: Gentileza)

Por otro lado, aseguró que todas las propiedades que visita suelen ser parecidas: “Tienen una o dos habitaciones, balcón o terraza, baño, lavadero, cocina, living y listo”. Tras la breve explicación, se refirió a qué tan redituable es el empleo en cuestión. “Ahora, la pregunta del millón: ‘¿cuánto gano por hacer esto?’ La respuesta es, entre 170 y 290 dólares australianos brutos, que serían unos 150 dólares americanos en promedio por departamento”, afirmó.

En cuanto a su caso experiencia, sostuvo que trabaja durante seis días y gana 650 dólares americanos. “Hermoso, pero ¿lo malo? Tengo que llevar todas las cosas para limpiar: aspiradora, escalera y mopa. Vos elegís qué días podés, cuáles no y te van llegando solicitudes, las rechazás o aceptás”, concluyó.

Leandro y Ailén emigraron desde Buenos Aires en busca de una nueva vida (Foto: Gentileza)

Las declaraciones dieron pie para que su más de 1 millón de seguidores reaccionen al respecto. “Hasta ahí todo bien, pero, cuándo se trata de viajar a Australia, es lo duro. Porque es costosísimo”, opinó un usuario. “Está buenísimo manejar tus propios tiempos”, sostuvo otro. “Lo importante es el tiempo y calidad de vida que tenés después”, agregó un tercero.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en TikTok TikTok

La vida de emigrado en pareja

Tras la repercusión de la filmación, la esposa de Leandro, llamada Ailén, quien participa de los posteos que también se comparten en el Instagram @sinturbulencias, habló con LA NACION sobre la primera vez que emigraron e hizo hincapié en a decisión que llevó a hacerlo.

“Todo empezó en 2019. Solíamos trabajar en Buenos Aires en relación de dependencia, con trabajos de oficina. En mi caso como diseñadora gráfica y Leandro trabajó 11 años en un banco como contador. Nos sentíamos atados en la rutina, no estábamos a gusto de ir a trabajar todo el día, volver, cocinar, dormir y repetir lo mismo todos los días. Decidimos vender nuestras cosas, cambiar nuestro estilo de vida, renunciar y con nuestros ahorros irnos con la idea de dar la vuelta al mundo”, recordó.

Leandro y Ailén son argentinos y cumplieron el sueño de recorrer el mundo a través de los trabajos que realizan en los países que eligen (Foto: Gentileza @sinturbulencias)

En un principio eligieron Nueva Zelanda como destino. Sin embargo, por la pandemia del Coronavirus que inició en el 2020, lo que iban a ser tres meses de vacaciones se convirtieron en dos años. “Luego de aquella experiencia volvimos a la Argentina por seis meses, pero nos fuimos nuevamente y por otros seis meses estuvimos en Dinamarca”, aclaró. Una vez que terminó el tiempo en el país europeo, armaron las valijas y se dirigieron a suelo argentino para disfrutar del Mundial Qatar 2022.

Una vez que disfrutaron de sus familias y amigos, tocó por tercera vez emigrar. En esta oportunidad, Australia fue el país que los acogió. “Elegimos Sydney porque es un sitio estable, donde se puede ahorrar bastante dinero. Si bien es muy costoso vivir, una vez que ganás plata la verdad que rinde mucho. Tenemos distintas técnicas o trucos para que todo lo que ganamos sea ahorro. Por ejemplo, ahora cuidamos un perro a cambio de hospedaje y solo gastamos en comida, lo que es una gran ventaja”, detalló.

Cuidar de perros es uno de los trabajos que realizaron en el último tiempo Gentileza

En cuanto a lo que más le gusta del lugar, hizo referencia a la tranquilidad que disfrutan: “Trabajamos 35 horas semanales y con eso nos alcanza para vivir bien. Es muy loco, porque con dos semanas de trabajo te podés comprar el último iPhone, cuando en la Argentina pasábamos años ahorrando para comprarnos el último teléfono o irnos de vacaciones. También hay gran nivel de seguridad, desde dejar la bicicleta afuera, las cosas personales en la playa, ver las casas sin persianas… eso nos sorprende mucho”, aseguraron ambos.

Respecto del tipo de contenido que comparten en las redes sociales, especificaron que a menudo piensan las publicaciones para ayudar a quienes buscan vivir una experiencia similar: “Es para que se animen, que busquen opciones, posibilidades. No es todo color de rosa, el costo de vida es alto, pero con la capacidad de ahorro, y si te la rebuscás, la plata rinde. Si hacés el cálculo de trabajar acá, comparado con lo que ganábamos en la Argentina mediante trabajos de oficina, es una locura”.

Por último, y como una manera de ofrecer una reflexión acerca de todo lo que vivieron hasta ahora, aconsejaron: “No tengan miedo. No todo es perfecto porque hay un momento donde vas a estar triste, enojado, pero si uno busca y le da forma a lo que uno quiere se termina logrando y hay alternativas para todos. No se pongan excusas porque es cuestión de buscarlo, hay opciones. En el peor de los casos, si emigrar no es para vos, siempre está la opción de volver a la Argentina. Sin duda volverás con experiencias y conocimientos nuevos que te van a servir por el resto de tus días”.

Con este camino recorrido hasta ahora, la pareja continúa en la búsqueda de nuevos horizontes y, mientras tanto, disfrutan del tiempo libre para conocer destinos turísticos alrededor de todo el mundo.