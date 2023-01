Lloró a cámara y les hizo una advertencia a quienes pretenden en vivir en Los Ángeles: “Piénsenlo de nuevo”

escuchar

Mudarse a otra ciudad o país puede implicar grandes sacrificios. En ocasiones, dejar a la familia, los amigos y a otros seres queridos no es una decisión fácil. Además, a esas complicaciones se le suma que el llegar a un lugar donde todo es nuevo muchas veces requiere de mayor energía para empezar desde cero. En este contexto, una joven estadounidense, que actualmente radica en Los Ángeles, rompió en llanto y, en un video, quiso advertir a todos los que planean mudarse a esa ciudad.

Mia Beyer, influencer que muestra a sus más de 100.000 seguidores en TikTok (@itsmiabeyer2.0) un poco de su rutina diaria, comparte constantemente información acerca de los destinos turísticos de la ciudad, pero en esta ocasión mostró todo lo contrario. Tuvo un momento de vulnerabilidad y decidió llorar frente a la cámara para mostrar una dura realidad. La mujer aseguró que vivir en una de las metrópolis más importantes de Estados Unidos no es como se expone en las películas.

“Si alguna vez piensas en vivir en Los Ángeles, piénsalo de nuevo”, dijo en un video con lágrimas y la voz entrecortada. Después agregó que aunque es una de las ciudades más grandes, “este es el lugar más solitario del mundo y te hacen pagar un abrazo”, mencionó. Al parecer, la joven quiso enfatizar en que el territorio estadounidense no se caracteriza por ser cálido con sus habitantes, quienes tienen que buscar muestras de amabilidad incansablemente.

Una joven muestra la dura realidad de vivir en Los Ángeles

Sin embargo, parece que los momentos de ansiedad y tristeza no terminaron para la joven. Días después volvió a subir un video a su cuenta de TikTok donde se la vio claramente afligida e incluso hizo un esfuerzo por hablar. En esa grabación preguntó a la comunidad virtual cuáles eran los mejores temas para cuando se estaba con bajo ánimo. “Me he quedado sin canciones para escuchar cuando estoy triste”, explicó.

Si bien la tiktoker no dio más detalles sobre qué le ocurrió para sentirse así, reveló que se sentía triste por vivir en Los Ángeles. Esto causó alarma entre sus seguidores, quienes no dudaron en bridarle apoyo con algunos comentarios: “Los Ángeles no es divertido cuando no tienes dinero”; “Te entiendo. Mi trabajo me trasladó aquí y es realmente apenas habitable”, escribieron algunos.

Una joven estadounidense se mostró vulnerable ante sus seguidores

Los Ángeles, entre las ciudades más pecaminosas

Aunque Los Ángeles es una ciudad atractiva por ser la meca del cine, donde residen famosos artistas, también tiene otros aspectos no tan agradables que la caracteriza. Así lo dejó ver un estudio que fue publicado en diciembre del año pasado por el sitio web de finanzas WalletHub que listó las urbes más “pecaminosas” de todo Estados Unidos.

La investigación se centró en saber dónde se concentraban las prácticas de vicios y conductas ilícitas. Por eso, el análisis de datos combinó varios factores como la comisión de delitos, el uso de drogas, embarazos adolescentes y búsquedas en Google respecto a temas de pornografía. Con todo esto como premisa, Los Ángeles se incluyó en el top diez del listado, en el puesto número seis. Estuvo solo por detrás de lugares como Las Vegas, St. Louis, Philadelphia, Houston y Atlanta.

LA NACION