La Casa de los Famosos: cómo votar por los nominados en el reality

Las votaciones para eliminar a algunos de los integrantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos comenzaron desde la primera semana. El reality show arrancó el pasado 17 de enero y ya hay tres participantes fuera. Son ellos mismos quienes se nominan entre sí, pero serán los televidentes quienes tengan la última palabra. Estos son los detalles sobre cómo votar por los competidores favoritos.

Todos los jueves los famosos tienen que pasar uno a uno al confesionario para nominar a algunos de sus compañeros. Deben mencionar las razones por las que consideran que no deben estar dentro del programa. Después, quienes más obtuvieron votos deberán someterse a la votación del público. En ese sentido, esta semana ya se sabe quiénes son los que irán al duelo de eliminación: Liliana Rodríguez, Raúl García, Pepe Gámez, Madison Anderson, José Rodríguez.

Ellos fueron los cinco nominados de la segunda semana Instagram / telemundorealities

¿Cómo funciona la votación en La Casa de los Famosos?

Todos los jueves, después de que se conoce a los nominados, la audiencia puede comenzar a votar por sus favoritos. Las votaciones permanecen abiertas hasta el lunes de la siguiente semana, cuando los conductores del programa, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, informan a todos los habitantes de la casa quién es el que obtuvo menor apoyo del público. Estos son los dos sencillos pasos que los votantes deben seguir:

Ingresar al sitio oficial de Telemundo, en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos.

Seleccionar la fotografía del participante que quieran salvar.

Es importante resaltar que los televidentes tienen la oportunidad de votar 50 veces durante todo un día. Puede ser por el mismo artista, o cambiar por otro famoso que esté en riesgo. Sin embargo, a pesar de que el programa está disponible en las plataformas digitales para varios países, serán solo quienes viven en Estados Unidos quienes puedan ingresar a dejar sus votos.

El primer expulsado de La Casa de los Famosos

En la primera semana, los participantes pusieron en situación de riesgo a Juan Rivera, José Rodríguez, Liliana Rodríguez y Jonathan Islas. Luego de varios días de votación, el público decidió que fuese este último quien dijera adiós al reality show, ya que obtuvo solo el 17% de los votos para quedarse.

En la primera entrevista que dio tras su salida, el actor estaba visiblemente emocionado, pero dijo sentirse feliz de haber sido parte de la tercera edición de la competencia. “La verdad que me llevo lo mejor de los 19 que entramos. También me espera mi familia afuera, entonces estoy contento. La experiencia era el tiempo que yo tenía que estar y me voy feliz de la vida”, aseveró mientras rememoraba sus mejores momentos dentro de la casa.

Jonathan Islas fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos Instagram / @telemundorealities

Después, acudió a su cuenta de Instagram para agradecer a todos sus fanáticos que lo ayudaron en el breve trayecto que tuvo. “A todos los que votaron, vieron y comentaron, muchas gracias por su apoyo e interés”, escribió en su publicación, donde cientos de fans le ofrecieron palabras de aliento.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos?

El programa se transmite a través de los canales oficiales de la cadena Telemundo, totalmente en vivo. Además, todos los interesados pueden ver lo que ocurre adentro y qué es lo que hacen las celebridades las 24 horas del día, a través de la web de la cadena televisiva.

LA NACION