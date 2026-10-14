Lo que se sabe de la operación del papa León XIV por un tumor canceroso

El papa León XIV fue sometido el martes a una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho luego de detectarle un tumor canceroso. A continuación, lo que algunos médicos dicen a la AFP sobre el tema:

- ¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar? -

Este tipo de tumor proviene "por lo general de un cáncer primario", indica la experta Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association. Esto significa que el pontífice de 71 años padecía un cáncer de pulmón y que este nódulo canceroso no está relacionado con la propagación de otro tipo de cáncer.

Existen dos grandes tipos de cáncer de pulmón: el llamado de células no pequeñas, el más frecuente, y de células pequeñas, el más agresivo y que representa cerca del 10% al 15% de los diagnósticos, según la Sociedad Estadounidense de Cancerología.

El adenocarcinoma pulmonar forma parte de la primera categoría y es considerado el tipo "más común", explica David Spigel, oncólogo estadounidense especializado en investigación sobre cáncer de pulmón en el Sarah Cannon Research Institute en Nashville.

Si bien el tabaquismo constituye el factor de riesgo más conocido, "la mayoría de los cánceres de pulmón que se diagnostican hoy en día afectan a personas que nunca han fumado, o que han dejado de fumar hace muchos años", recuerda por su parte David Carbone, director del centro de oncología torácica en la Ohio State University.

- Pronósticos favorables -

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, según la OMS, aunque los pronósticos varían enormemente en función del subtipo de cáncer y de su estadio en el momento de su detección, insisten los expertos.

Por ejemplo, el adenocarcinoma pulmonar puede tratarse muy bien si es detectado temprano, apunta Mora.

La experta precisó que la tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en fase precoz, es del "80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica".

El paciente "puede curarse y no ver su supervivencia amenazada por el cáncer", coincide Spigel.

- Procedimiento estándar -

León XIV había anunciado el domingo que le extirparían un nódulo "localizado en el pulmón" que se detectó "en un estadio muy temprano".

Los médicos retiraron la masa cancerosa durante una operación de 90 minutos el martes en la que "se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado.

"Esto corresponde al procedimiento estándar", considera Carbone en declaraciones a la AFP con las que trata de tranquilizar sobre las consecuencias de una extirpación de este tipo.

"Los pulmones disponen de una gran capacidad de reserva, y uno puede hacerse retirar un pulmón entero y seguir llevando una vida normal", dice, al agregar que espera que el papa se recupere rápidamente.

- ¿Y ahora? -

Ahora toca determinar si León XIV deberá recibir tratamientos complementarios como quimioterapia o radioterapia.

Según los expertos consultados por la AFP, dependerá de varios factores: el tamaño del nódulo canceroso extirpado, el grado de agresividad del cáncer, sus características genéticas y si se ha propagado o no.

Una fuente del Vaticano indicó que actualmente se están realizando exámenes complementarios.

Para Carbone, el hecho de que el papa ya haya sido operado parece, sin embargo, alentador. Si hubiese sido evidente que el cáncer se había propagado "por ejemplo a los ganglios linfáticos ubicados en el centro del tórax, habría seguido un tratamiento antes de la operación, lo que no ha ocurrido", explica.

"Esto me lleva a pensar que se trataba de un tumor en un estadio muy precoz, con un pronóstico más bien favorable", prosigue el oncólogo.

Los tratamientos contra el cáncer de pulmón, además, han mejorado considerablemente "en las últimas décadas", insiste, "y el pronóstico es mejor que nunca".