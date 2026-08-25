Los arrestos del ICE subieron a casi 50.000 en julio, el máximo mensual del segundo mandato de Trump

WASHINGTON.– El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a casi 50.000 personas en julio, la cifra mensual más alta durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump, según nuevas cifras.

La cifra muestra que el gobierno ha seguido impulsando su agenda de deportaciones masivas pese a un cambio de enfoque a principios de este año: pasó de operativos de alto perfil en grandes ciudades estadounidenses que provocaron indignación pública a arrestos que han atraído menos atención, pero que aun así han sido disruptivos.

Bajo el gobierno de Ron DeSantis, el ICE intensificó sus operaciones en Florida desde enero de 2025 y se convirtió en uno de los estados con la mayor cantidad de arrestos de migrantes ICE Flickr

La cifra de 49.571 arrestos en julio representa un salto del 15% frente a los 43.021 del mes anterior y un incremento del 70% respecto de los 29.241 de febrero tras las redadas en Minnesota, según datos gubernamentales que el ICE proporcionó al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y que fueron analizados.

Como parte del aumento de los arrestos en las últimas semanas, agentes del ICE han realizado detenciones en controles de tráfico. Han dependido cada vez más de socios de las fuerzas del orden estatales y locales que están asumiendo tareas de control migratorio. Y han comenzado a arrestar a personas de Haití a quienes se les han retirado las protecciones contra la deportación.

Las nuevas cifras de arrestos muestran que el gobierno “no detuvo la aplicación de la ley”, dijo Mark Krikorian, del Center for Immigration Studies, que aboga por más restricciones migratorias.

“Cambiaron las tácticas y, si acaso, están siendo más efectivos”.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) monta guardia mientras cientos de manifestantes se reúnen cerca de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) OCTAVIO JONES - AFP

Los arrestos migratorios del mes previo a la juramentación de Trump rondaban por encima de 8000, una cifra compuesta en gran medida por inmigrantes trasladados desde cárceles y prisiones municipales o estatales y entregados al ICE para expulsarlos del país.

Durante el primer año de Trump en el cargo, las cifras empezaron a subir a medida que el gobierno flexibilizó las normas sobre dónde y a quién podía arrestar el ICE, e inyectó miles de millones de dólares a la agencia.

La cifra de arrestos saltó a más de 40.177 en diciembre, según los datos, que se obtuvieron mediante una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información.

Tras las protestas y denuncias por dos tiroteos mortales en Minnesota en enero que provocaron protestas y un alboroto de legisladores demócratas, los arrestos comenzaron a caer en febrero. Después de mantenerse estancadas durante meses, las cifras se dispararon en junio.

Texas y Florida concentraron casi 20.000 de los arrestos de julio, una señal de cuán importantes se han vuelto esos estados para la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump.

Markwayne Mullin advirtió que los extranjeros que voten ilegalmente o cometan fraude electoral podrán recibir penas de hasta cinco años de prisión y multas de US$250 mil Captura ABC 7 News

Ambos estados se han apoyado fuertemente en acuerdos de cooperación con el ICE llamados acuerdos 287g, que permiten que las fuerzas del orden locales y estatales operen, en esencia, como brazos de la aplicación federal de las leyes migratorias.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió a principios de este año durante su audiencia de confirmación mantener al ICE fuera de los titulares, lo que sugería que la ofensiva podría adoptar un enfoque más moderado.

Pero su gestión se ha visto empañada por varios tiroteos mortales de inmigrantes en encuentros con agentes del ICE. Y las cifras muestran que Mullin no se apartó de la visión del presidente Trump de deportaciones masivas.

Con Kristi Noem, la predecesora de Mullin, los operativos a menudo eran de alto perfil en ciudades demócratas específicas, incluidas Chicago, Los Ángeles y Minneapolis.

Operativos a menudo encabezados por el exagente de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino se difundían en redes sociales en videos que mostraban a agentes saliendo de furgonetas en movimiento para perseguir a personas o descendiendo en rappel desde helicópteros hasta los techos de edificios de apartamentos.

Pero Krikorian dijo que esas tácticas estaban “provocando a mucha gente común, desanimándola incluso si le gustaba la idea de que se hiciera cumplir la ley de inmigración”.

Agentes federales llevan a cabo un operativo migratorio el 5 de febrero de 2026, en las calles de Minneapolis, Minnesota Ryan Murphy - FR172324 AP

El aumento de los arrestos se produce mientras el ICE, que el Congreso reforzó con miles de millones de dólares el verano pasado, también ha contratado a 12.000 nuevos oficiales de deportación y agentes de investigación.

Patricia Quiñonez, periodista de Utahzolanos, que cubre a la comunidad inmigrante venezolana en Utah, dijo que los arrestos migratorios durante controles de tráfico han aumentado drásticamente en los últimos meses.

“Te paran por cualquier motivo: por ejemplo, no tienes licencia de conducir, las placas de tu vehículo están vencidas, tus ventanas están más polarizadas de lo permitido. A partir de ahí, se aprovechan de la situación y preguntan sobre inmigración”.

Entre los arrestados hay personas con permisos de trabajo válidos y solicitudes de asilo pendientes, dijo Quiñonez, quien cree que están siendo blanco por su raza.

Agencia AP