Los diez últimos ganadores del Super Bowl de la NFL

Los Seattle Seahawks aplastaron el domingo a los New England Patriots y conquistaron su segundo Super Bowl de la liga

Los Seattle Seahawks aplastaron el domingo a los New England Patriots y conquistaron su segundo Super Bowl de la liga de football americano (NFL)

A continuación los ganadores y resultados de las últimas 10 finales y los equipos más laureados de la historia:

2026: Seattle Seahawks - New England Patriots 29-13

2025: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40-22

2024: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25-22

2023: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38-35

2022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23-20

2021: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31-9

2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31-20

2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13-3

2018: Philadelphia Eagles - New England Patriots 41-33

2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34-28

Los equipos con más títulos de la historia:

6. Pittsburgh Steelers

. New England Patriots

5. San Francisco 49ers

. Dallas Cowboys

4. Kansas City Chiefs

. Green Bay Packers

. New York Giants

3. Las Vegas Raiders

. Washington Commanders

. Denver Broncos

2. Philadelphia Eagles

. Tampa Bay Buccaneers

. Baltimore Ravens

. Indianapolis Colts

. Miami Dolphins

. Los Angeles Rams

. Seattle Seahawks

