Los Medias Rojas anotan seis carreras en la séptima y vencen 9-4 a los Guardianes

CLEVELAND (AP) — Masataka Yoshida conectó el sencillo de la ventaja durante una séptima entrada de 6 carreras y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer 9-4 a los Guardianes de Cleveland el domingo.

El abridor de Cleveland, Tanner Bibee, se fue con ventaja de 4-3 tras 6 entradas y estaba en posición de conseguir su primera victoria de la temporada, antes de que los Medias Rojas reaccionaran ante 3 relevistas de los Guardianes.

Bibee (0-7) es el cuarto lanzador del día inaugural desde 1901 que realiza al menos 12 aperturas y no consigue una victoria antes del 1 de junio, según Sportradar.

Todos los bateadores de la alineación de Boston conectaron al menos un imparable y el equipo terminó con 12. El mexico-americano Jarren Durán abrió el juego con un cuadrangular para los Medias Rojas. Fue la décima vez que se vuela la barda esta temporada, con 9 tablazos en mayo.

David Fry conectó 3 hits por Cleveland, que terminó 2-4 en su estadía en casa. Austin Hedges impulsó 2 carreras.

Los Medias Rojas enviaron a 10 bateadores al plato en la séptima. Tenían las bases llenas con 2 outs cuando Connor Wong recibió una base por bolas con cuenta llena ante Tim Herrin para empatar el juego 4-4.

El abridor de Boston, el venezolano Ranger Suárez, igualó su máximo de la temporada con 10 ponches, pero permitió 4 carreras y 8 hits en 5 entradas. El boricua Jovani Morán (1-2) se llevó la victoria y Colin Holderman (3-1) cargó con la derrota.

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