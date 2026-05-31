María Corina Machado reapareció, reveló detalles de su regreso a Venezuela y habló de la crisis migratoria

María Corina Machado se refirió a la situación de los migrantes venezolanos, su relación con la administración de Estados Unidos y su eventual regreso a Venezuela durante una entrevista con la periodista Illia Calderón difundida por Univision el 31 de mayo de 2026. La dirigente opositora describió como “desgarradoras” las historias que conoció en el Darién, agradeció el respaldo del gobierno estadounidense en el proceso político venezolano y confirmó que prepara su retorno al país para acompañar una transición que, según afirmó, busca ser ordenada y cívica.

Crisis migratoria venezolana y testimonios del Darién

Machado sostuvo que la situación de los venezolanos en el exterior “preocupa y ocupa” a su espacio político, con especial énfasis en quienes han atravesado rutas migratorias peligrosas.

En ese contexto, relató su reciente paso por Panamá, donde, según explicó, compartió con autoridades vinculadas a la atención de migrantes que cruzaron la selva del Darién.

Durante ese viaje, Machado afirmó haber conocido a una niña que perdió a su madre en ese trayecto. “El relato de esta niña es algo que me acompañará toda mi vida”, expresó.

La líder opositora señaló que este tipo de experiencias refuerzan su compromiso de generar condiciones para que los venezolanos en el exterior puedan regresar de forma segura.

En ese sentido, indicó que su objetivo es trabajar para que quienes están fuera del país “tengan una Venezuela donde van a ser recibidos con los brazos abiertos”, y donde puedan aportar conocimientos, experiencia y recursos al proceso de reconstrucción nacional.

Relación con EE.UU. y respaldo político a María Corina Machado

En otro tramo de la entrevista, Machado se refirió a su vínculo con la actual administración estadounidense. Manifestó sentirse “muy agradecida” con el presidente Donald Trump y su equipo por lo que describió como la apertura de un camino hacia una transición democrática en Venezuela.

María Corina Machado confirmó que su regreso a Venezuela será “pronto”, aunque aclaró que la fecha exacta no está definida ap - AP

Según detalló, existe un plan estructurado en tres fases que, afirmó, ha sido coordinado con el secretario de Estado y otros funcionarios estadounidenses. Ese esquema, de acuerdo con su explicación, apunta a garantizar elecciones “limpias” y avanzar en la reconstrucción institucional del país.

Machado no brindó precisiones adicionales sobre el contenido de ese plan ni sobre plazos concretos, y hasta el momento no hubo confirmaciones públicas por parte del gobierno estadounidense sobre esos mecanismos específicos.

Preparativos para su regreso a Venezuela

La dirigente también confirmó que su regreso a Venezuela será “pronto”, aunque aclaró que la fecha exacta aún se está definiendo. Según explicó, la coordinación involucra a actores tanto dentro como fuera del país.

Indicó que el propósito central de su retorno es acompañar a las fuerzas opositoras en un proceso de transición que, según sostuvo, debe desarrollarse por vías cívicas. En esa línea, remarcó que su ingreso no se realizará mediante el mismo mecanismo que utilizó en su salida anterior.

El anuncio se produce en un contexto político marcado por tensiones internas y expectativas sobre eventuales cambios institucionales. Por el momento, no se han difundido detalles logísticos ni confirmaciones oficiales sobre las condiciones de su regreso.