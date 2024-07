Apostó al Lucky for Life en Massachusetts y ahora recibirá 25 mil dólares al año

Escuchar

El miércoles 17 de julio fue una jornada en la que la suerte acompañó a los habitantes de Massachusetts, o al menos a los que probaron con la lotería, ya que solo ese día 495 personas ganaron o reclamaron premios por un valor de U$S600 o más, según los listados publicados.

Entre los afortunados, un apostador de Lucky for Life ganó un premio de por vida de U$S25 mil al año, luego de acertar los primeros 5 números del sorteo multiestatal nocturno. En este caso los números de la suerte fueron 7, 18, 20, 39 y 46. Con la Bola de la Suerte, donde salió el 10, la fortuna no fue tan generosa y allí no acertó.

En base a los datos elaborados y difundidos por la Lotería de Massachussets, las probabilidades de tener la suerte de este residente y acertar los 5 números son 1 en 1.813.027. Para el premio mayor de cinco números y Bola de la Suerte, en tanto, las probabilidades son de 1 en 30.821.472, mientras que la probabilidad promedio general del juego Lucky for Life es de 1 en 7.8.

Según la información registrada en la lotería, la apuesta ganadora del Lucky for Life se vendió en West Springfield, en una tienda llamada Ezee Mart. En cuanto a la identidad de la persona afortunada, la lotería no brindó ningún dato adicional.

El primer premio de este juego ofrece la oportunidad de ganar 1000 dólares por día durante toda la vida

Todos los días la Lotería del Estado de Massachusetts publica una lista completa de los boletos ganadores de premios que superen los U$S600, donde consigna el lugar donde se realizó la apuesta.

En el caso del 17 de julio, junto al afortunado y desconocido ganador de los 25 mil dólares anuales hasta el fin de sus días, se destaca otro residente de ese estado que se hizo acreedor a 100 mil dólares por una apuesta de Keno que se vendió en Taunton, en un local llamado Andy’s Market & Liquors. Además, para coronar el día, otras 495 personas accedieron a premios mayores a 600 dólares durante esa jornada.

Todo sobre el Lucky for Life

Desde el 19 de julio de 2021 los sorteos de este juego se realizan los siete días de la semana a las 10:38 PM. Para jugar se deben seleccionar cinco números, entre el 1 y el 48, y uno de Lucky Ball entre el 1 y el 18. Cada jugada de Lucky for Life cuesta U$S2. Luego solo resta esperar al sorteo para ver si la suerte venció al azar. El primer premio, que implica combinar los 5 números del sorteo regular más el que salga en la bola de la suerte, hace a la persona acreedora a 1000 dólares por día durante toda su vida.

Premios y probabilidades en Lucky For Life

Desde el inicio de 2024, el premio más grande de lotería ganado en Massachussets fue con el raspadito LifeTime Millions, que hizo a un afortunado jugador acreedor a un premio de 1 millón de dólares al año de por vida. Sin embargo, el pasado 10 de julio el ganador reclamó su premio mediante un fideicomiso y optó por recibir un pago único de 15, 4 millones de dólares.

LA NACION