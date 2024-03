Escuchar

Edwin Castro es reconocido por ser el ganador del histórico pozo de Powerball de 2040 millones de dólares. Sin embargo, su historia está envuelta en una batalla legal, dado que otro hombre asegura ser el verdadero dueño del ticket de lotería que corresponde al millonario premio. Se trata de José Rivera, quien fue sometido a una prueba de salud mental y lloró tras conocer el resultado del tribunal.

José Rivera demandó a Edwin Castro, ganador millonario de Powerball Captura The Sun / YouTube

La semana pasada, la jueza Donna Hollingsworth decidió suspender el juicio y le ordenó a Rivera que se realizara un examen psiquiátrico. Tras hacer la evaluación, el hombre se presentó en una nueva audiencia para presentar los resultados. “El señor Campos es competente para ser juzgado”, concluyó el tribunal, por lo que el juicio continuará. El hombre, según informó The Sun, lloró inmediatamente después de escuchar esa determinación, que lo habilita a continuar con su demanda contra Castro.

Cómo fue la prueba de salud mental: “Me hicieron preguntas que eran un poco raras”

En una entrevista exclusiva con The Sun, celebró: “Me siento muy bien. Ha sido un día muy emotivo. Estoy muy contento con los resultados que me dieron”. Además, brindó detalles de cómo fue la prueba de salud mental: “Me hicieron algunas preguntas que eran un poco raras, como por ejemplo si escucho voces. Les dije que no escucho nada”.

“Es muy triste que me hayan enviado aquí. No estoy mintiendo sobre esto y no estoy loco. Probaré que soy el legítimo ganador, he estado luchando en este caso y espero que me escuchen. Tengo mucha confianza. Lo que estoy haciendo es lo correcto”, agregó.

José Rivera afirma ser el verdadero ganador del premio de 2040 millones de dólares, de Powerball Captura The Sun / YouTube

Por último, le mandó un mensaje directo a Edwin Castro: “No voy a hablar mal de él, pero sí le diría que hiciera lo correcto. Avanza y di la verdad porque todo va a salir a la luz”. Aunque Rivera asegura que tiene pruebas que confirmarían que su versión es cierta, aún no ha mostrado ninguna evidencia que demuestre que es el verdadero ganador del pozo histórico de Powerball. Solo existe la versión del exdueño de la tienda donde compró el boleto, quien afirma haber visto el ticket en manos del demandante.

¿Es José Rivera el verdadero dueño de los US$2040 millones de Powerball?

En una entrevista que The New York Post le realizó a Urachi “Reggie” Romero, antiguo dueño de la tienda donde supuestamente Edwin Castro compró el boleto ganador de la lotería, el hombre aseguró que vio el ticket en manos de Rivera.

“Le pregunté por qué había elegido dos números de 10. Dijo que era la fecha en que murieron sus padres. Eligió 47 porque esa es su edad. También dijo que su papá siempre quiso una camioneta Chevy de 1956, así que eligió el 56. Tenía una razón por la que eligió cada número y me lo dijo antes”, comentó el expropietario.

Las autoridades de la Lotería de California anuncian a Edwin Castro como el ganador del pozo histórico del Powerball Lotería de California

Por su parte, las autoridades de la lotería de California aún consideran a Edwin Castro como el ganador de los US$2040 millones de Powerball. Al parecer, hay una grabación que lo muestra pagando por el boleto que lo convirtió en millonario.