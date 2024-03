Escuchar

La Real ID es una credencial federal que se agrega a otros documentos emitidos por las entidades y que establece un estándar de seguridad mínimo requerido para actividades específicas. En California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), es la oficina encargada de emitir dichas identificaciones y también las licencias de conducir, las cuales se pueden obtener sin importar el estatus migratorio.

Licencia de conducir en California: los requisitos

La licencia de conducir (DL) de California es una tarjeta que le otorga al residente permiso para operar un vehículo motorizado, que incluye el nombre completo, fecha de nacimiento, dirección postal, firma, fotografía y descripción física. El interesado puede comenzar su solicitud en línea y finalizar el proceso en una oficina del DMV. Además, debe estudiar para el examen de conocimientos.

Para llenar la solicitud en línea se debe crear una cuenta, si el usuario no lo ha hecho antes. El DMV advierte que utiliza autenticación de dos pasos para demostrar la identidad digital; además, requiere una dirección de correo electrónico y una forma de recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto. Se le pedirá al interesado su número de Seguro Social e información básica como nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Los requisitos para obtener la licencia de conducir son:

Prueba de identidad y residencia en California.

Pago de la tarifa de solicitud, que es reembolsable.

Escaneo de huellas digitales.

Aprobar un examen de la vista.

Toma de una foto.

Someterse a preguntas de pruebas de conocimientos.

Presentar una prueba de señales de tráfico, en caso de que corresponda.

Para el examen de conocimientos, al solicitante se le permiten tres intentos para pasar cada una de las pruebas de requeridas. De no lograrlo, la solicitud ya no es válida y deberá volver a presentarla. Además, el interesado deberá realizar una prueba de tracción detrás del volante, si corresponde. También es necesario proporcionar prueba de responsabilidad financiera, como el seguro de auto, que cumpla o supere los requisitos de seguro de California.

Para obtener una licencia de conducir puede comenzar el proceso en línea y terminarlo en una oficina del DMV de California Google Maps/Te-Yang Yeh

Para migrantes: licencia de conducir AB 60

La Ley de Conducción Segura y Responsable (AB 60) entró en vigor el 2 de enero de 2015 y con ella se permite que todos los californianos elegibles soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. Estos permisos son para personas que no pueden proporcionar prueba de la presencia legal en EE.UU., pero que sí cumplen con los requisitos del DMV, y pueden probar su identidad y residencia en el estado.

Los migrantes interesados pueden solicitar todas las licencias de conducir no comerciales que ofrece el DMV, esto incluye las licencias Clase C (la mayoría de los automóviles), Clase M1/M2 (motocicletas), licencias no comerciales Clase A o B (remolques y algunos vehículos recreativos).

La licencia de conducir AB60 al frente muestra la leyenda “se aplican límites federales” ACLU Southern California

Los residentes que soliciten una licencia de conducir deberán proveer un comprobante de identidad válido, aprobado por el departamento y verificado electrónicamente con el país de origen, esto incluye documentos extranjeros, por ejemplo: la credencial federal para votar en México, el pasaporte mexicano y el documento nacional de identidad de la Argentina (versión 2009 o 2012).

¿Cuál es la diferencia entre una Real ID y una licencia de conducir estándar?

Hay dos categorías principales de DL en California: no comerciales y comerciales. Dentro de las primeras, existen subtipos de licencias que autorizan a los conductores a operar tipos específicos de vehículos de motor. Una Real ID es una tarjeta de identificación aceptada a nivel federal, que se puede utilizar para abordar un vuelo nacional dentro de los EE.UU. e ingresar a instalaciones federales, como bases militares, juzgados federales y otras ubicaciones.

La Real ID de California tiene como distintivo un oso dorado con una estrella en la parte superior derecha California Department of Motor Vehicles

Si elige no obtener una Real ID de California o no es elegible, el interesado recibirá una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que diga “Se aplican límites federales”, lo que significa que no podrá usarla para fines federales después de la fecha límite del 7 de mayo de 2025.