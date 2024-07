Doble premio: una abuela de 75 años se recuperó de cáncer y después ganó US$5 millones en la lotería de Pensilvania

Escuchar

Donna Osborne, una abuela de 75 años del condado de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, tuvo una seguidilla de buenas noticias: primero se recuperó de cáncer de mama y luego ganó cinco millones de dólares en la lotería. Según explicó, el premio millonario le llegó como una bendición llegada en el momento perfecto.

La vida de Donna Osborne cambió cuando decidió comprar un boleto raspadito de la lotería en una tienda Speedway ubicada en 3180 Oregon Pike, Leola, condado de Lancaster. La mujer de 75 años había terminado recientemente su tratamiento de radiación para el cáncer de mama. La fortuna le sonrió de manera inesperada cuando descubrió que su boleto del juego MONOPOLY™ Own It All le había hecho ganar US$5 millones.

Compró el ticket por una demora en un vuelo

Todo comenzó en un aeropuerto, donde Donna y su hija se disponían a volar a Florida para visitar a la familia. Sin embargo, debido a múltiples retrasos en su vuelo, la Donna decidió regresar a casa mientras su hija continuaba con el viaje. Fue esta decisión la que la llevó al Speedway donde compró el ticket ganador. “Si no hubiera salido del aeropuerto, nunca habría comprado ese boleto”, explicó en un comunicado oficial de la lotería de Pensilvania.

Osborne raspó el boleto en el estacionamiento de la tienda y no podía creer lo que veía. “Volví a la tienda y le pedí al empleado que verificara. Él me dijo: ‘¡Está bien!’”, recordó. Inmediatamente, llamó a su hija para compartir la increíble noticia, aunque al principio ella no lo creyó.

Donna Osborne se convirtió en la ganadora de la lotería de Pensilvania y conmovió a todos con su historia Foto Pennsylvania Lottery

¿Qué hará con el premio de lotería de US$5 millones?

Donna Osborne ha dedicado su vida a proporcionarle transporte a la comunidad amish, un grupo conocido por su vida sencilla y por su resistencia a adoptar la tecnología. A pesar de su reciente ganancia, no tiene planes de jubilarse. “No sé qué haría conmigo misma, tengo que seguir moviéndome”, remarcó. Cuando se le preguntó qué planea hacer con su premio, mencionó que invertirá una parte, pero que se dará el lujo de viajar a uno de sus sitios preferidos: “¡Iré a Alaska!”.

La ganadora de la lotería dijo que invertirá su dinero y que luego visitará Alaska Captura de pantalla Facebook Pennsylvania Lottery

El Secretario de Ingresos de Pensilvania, Pat Browne, expresó sus mejores deseos a Osborne durante la entrega del cheque conmemorativo en la sede de la Lotería en Middletown, condado de Dauphin. “Le deseamos a Donna el mejor de los cumpleaños mientras la celebramos por ganar este gran premio de Scratch-Off. Es gracias a jugadores como ella que la Lotería de Pensilvania puede no solo crear millonarios, sino también ayudar a las personas mayores a vivir una buena vida”, finalizó.

La lotería de Pensilvania tiene una misión única: todos los ingresos generados se destinan a programas que benefician a los residentes mayores. Desde el inicio de la venta de boletos en 1972, ha aportado más de US$35.000 millones para financiar reembolsos de impuestos a la propiedad y alquiler, transporte, servicios de atención, asistencia con medicamentos y servicios locales como centros para personas mayores y programas de comidas, según el comunicado oficial.

El boleto ganador de Osborne, MONOPOLY™ Own It All, es un juego de raspaditos que salió a la venta el 26 de diciembre de 2023. Cuesta US$50 y ofrece premios máximos de US$5 millones. Las recompensas se distribuyen al azar, por lo que ni la lotería ni sus minoristas saben dónde se venderán los boletos ganadores. La ubicación solo se revela cuando se reclama un premio.

LA NACION