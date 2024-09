El secreto para ganar los pozos de Mega Millions y Powerball: una empleada de la lotería revela la verdad

En Estados Unidos, la fiebre de la lotería ha alcanzado un punto álgido. Con el premio mayor de Mega Millions que asciende a los asombrosos US$681 millones, el séptimo más grande de la historia de este sorteo, la emoción y la esperanza se disparan entre los jugadores. Mientras miles de personas esperan ansiosas los resultados, muchas se preguntan si hay un secreto para ganar estas enormes sumas de dinero. Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, compartió su conocimiento.

Esta semana, los premios mayores combinados de Mega Millions y Powerball casi alcanzaron los US$1300 millones, una cifra que ha captado la imaginación de los estadounidenses. El pozo de Mega Millions, que se sorteará este martes 3 de septiembre, llegó a su séptimo mayor valor en la historia del juego.

Parajugar al Powerball se deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y uno entre el 1 y el 26 para la roja Anadolu Agency

Los jugadores se apresuran a comprar boletos al utilizar números de la suerte o con confianza en las selecciones rápidas automáticas, con la esperanza de ser los próximos millonarios. Pero, ¿hay realmente una forma de aumentar las probabilidades de ganar?

El mito de los números de la suerte en la lotería

Una de las preguntas más frecuentes que recibe la portavoz Carolyn Becker es si existe algún patrón en los números ganadores. “No hay una respuesta sencilla”, le dijo a The Californian. “He escuchado de manera anecdótica que la gente tiende a jugar números entre el 1 y el 31 porque están relacionados con fechas importantes, como cumpleaños o aniversarios. Pero no tengo datos concretos que respalden que estos números salgan con más frecuencia”, agregó.

La realidad, explicó Becker, es que los sorteos de la lotería son completamente aleatorios. Los números no tienen memoria, por lo que incluso si uno ha salido en un sorteo reciente, no hay ninguna garantía de que vuelva a salir. “Las tendencias pasadas no predicen resultados futuros”, enfatizó.

En el sorteo de este martes 3 de septiembre el pozo alcanzó la suma de US$681 millones YouTube MegaMillions

¿Hay estrategias para aumentar las probabilidades?

La portavoz de la lotería declaró que no existe un secreto infalible para ganar la lotería. “Si hubiera un truco garantizado, ya se habría revelado”, dijo. Sin embargo, sugirió una táctica que podría maximizar la inversión: jugar en grupo. “Al juntar dinero con amigos o familiares, puedes comprar más boletos y, en teoría, aumentar tus posibilidades de ganar. Eso sí, ten en cuenta que si ganas, tendrás que compartir el premio”, agregó.

Otra cosa que quiso dejar clara es que las probabilidades de ganar el premio mayor son extremadamente bajas y esto no cambia sin importar cuántas personas jueguen o cuánto dinero haya en juego. “Las probabilidades de ganar el Powerball, por ejemplo, son de aproximadamente 1 en 292 millones”, dijo. “Comprar más de un boleto mejora ligeramente esas probabilidades, pero siguen siendo muy bajas”.

Mega Millions es uno de los juegos de lotería más famosos de Estados Unidos

El elemento de la suerte

Al final del día, ganar la lotería se reduce a una cosa: suerte. “No hay un camino garantizado hacia la victoria”, aseguró Becker. “Pero alguien, en algún lugar, eventualmente ganará. Esa es la única certeza que tenemos”. Recordó el caso de Edwin Castro, quien en noviembre de 2022 ganó un premio récord de US$2040 millones en Powerball. “¿Tenía él algún secreto? Solo él lo sabe, pero lo más probable es que haya sido buena fortuna”, comentó.

El premio de Mega Millions sigue acumulándose desde su último ganador en junio, cuando alguien en Illinois se llevó US$552 millones. Desde entonces, hubo 25 sorteos sin que nadie acertara todos los números, lo que ha llevado a que el premio alcance la impresionante cifra de US$681 millones, el séptimo más grande en la historia del juego.

Los premios mayores más importantes de Mega Millions

1602 millones de dólares: otorgados el 8 de agosto de 2023

1537 millones de dólares: otorgados el 23 de octubre de 2018

1348 millones de dólares: entregados el 13 de enero de 2023

1337 millones de dólares: ganados el 29 de julio de 2022

1128 millones de dólares: el 26 de marzo de 2024

1050 millones de dólares: el 22 de enero de 2021

681 millones de dólares: el 3 de septiembre de 2024 (vacante)

656 millones de dólares: el 30 de marzo de 2012

648 millones de dólares: 17 de diciembre de 2013

552 millones de dólares: 4 de junio de 2024

Los 10 premios mayores de Powerball

US$2040 mil millones: 7 de noviembre de 2022

US$1765 mil millones: 11 de octubre de 2023

US$1586 mil millones: 13 de enero de 2016

US$1326 mil millones: 6 de abril de 2024

US$1080 mil millones: 19 de julio de 2012

US$842.4 millones: 1 de enero de 2024

US$768.4 millones: 27 de marzo de 2019

US$758.7 millones: 23 de agosto de 2017

US$754.6 millones: 6 de febrero de 2023

US$731.1 millones: 20 de enero de 2021

LA NACION