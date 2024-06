Ganó 500 millones de dólares en la lotería Mega Millions y revela su estrategia para lograrlo: “¡No puedo creerlo!”

Escuchar

Una persona de Illinois ganó 552 millones de dólares en Mega Millions, una de las mayores sumas jamás obtenidas en la historia de la iLottery en Estados Unidos. Aunque el afortunado acreedor ha decidido mantener su identidad en el anonimato, a través de un comunicado oficial expresó su felicidad y compartió la estrategia que utilizó para conseguir el premio.

Los funcionarios informaron que el ganador anónimo reclamó sus ganancias la semana pasada. A pesar de que en varios estados de EE.UU. es obligatorio revelar el nombre del afortunado, la lotería de Illinois permite a los acreedores de premios de US$250 mil o más mantener la confidencialidad de su nombre y municipio de residencia por cuestiones de seguridad, según lo detallado en su página web. “El ganador, apodado ‘Mega Millonario’, se llevó el premio mayor después de jugar en línea”, señalaron.

La estrategia ganadora de más de 500 millones de dólares en Mega Millions

El martes 4 de junio de 2024, el apodado Mega Millonario acertó los cinco números (19-37-40-63-69) y la Mega Ball 17, para obtener el premio mayor del sorteo. La última recompensa entregada había sido el pasado 26 de marzo, cuando una persona de Nueva Jersey se llevó con US$1130 millones, el segundo premio más elevado de Mega Millions.

Aunque no entró en detalles, su estrategia se basó en jugar la lotería en línea a través de iLottery, es decir, no fue a comprar el ticket de manera presencial, sino que optó por hacerlo a través de internet. Esta plataforma permite que los usuarios puedan adquirir boletos electrónicos para juegos como el Powerball y Mega Millions desde un dispositivo móvil.

Los números ganadores de Mega Millions del martes 4 de junio de 2024 Mega Millions

El ganador se enteró de su suerte mientras revisaba su correo electrónico, donde se encontró con el mensaje de la lotería. “No puedes imaginar mi sorpresa e incredulidad cuando vi que había ganado el premio mayor. De hecho, salí de la aplicación y luego volví a iniciar sesión para verificar y asegurarme de que fuera real. ¡Estuvo muy bien, pero todavía no puedo creerlo!”, expresó.

La conmovedora historia detrás del ganador de la lotería en Illinois

El Mega Millonario compartió detalles conmovedores sobre su vida y cómo esta victoria cambiará su futuro y el de su familia. Criado por una madre soltera que trabajaba en dos empleos para mantener a sus hijos, el ganador se insertó en el mercado laboral inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria. Con esfuerzo, logró que su madre se jubilara y ha estado cuidando de ella desde entonces.

“Soy un gran trabajador. Una vez que comencé a ganarme la vida dignamente, le pedí a mi mamá que se jubilara y me dejara cuidarla. Fue mi manera de agradecerle lo mucho que se sacrificó por nosotros. Todavía no le he contado sobre este golpe de suerte que cambiará su vida, pero cuando llegue ese momento, todos derramaremos algunas lágrimas de felicidad”, compartió.

Ganó un premio millonario al jugar en la iLottery de Illinois Foto illinoislotter

Todos los premios de lotería en Illinois están sujetos a impuestos estatales y federales. Desde el 26 de marzo, casi US$28 millones en ventas totales de tickets generaron US$11 millones para el Fondo Escolar Común, que apoya la educación K-12 en Illinois. La Lotería, fundada en 1974, ha contribuido con más de US$24 mil millones desde 1985, para apoyar así la educación pública de los niños.

