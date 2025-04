Ganó US$1300 millones Powerball y ahora impulsa a los migrantes con este proyecto: “Ya no me preocupa el dinero”

En 2024, Cheng “Charlie” Saephan, un inmigrante de Laos, ganó el premio mayor del Powerball de US$1326 millones, el más grande en la historia de Oregon. Un año después, ayuda a su comunidad con la compra de departamentos.

Qué pasó con Cheng “Charlie” Saephan, el ganador de los US$1300 millones en Powerball

El 6 de abril de 2024, Charlie Saephan ganaba una fortuna con un truco llamativo: adquirió más de 20 boletos y escribió los números del juego en una hoja de papel que colocó debajo de su almohada. “Recé a Dios para que me ayudara”, contó en aquel momento en el comunicado oficial.

En las semanas previas al premio mayor, escribió los números del juego (1-69) en una hoja de papel y durmió con ella debajo de la almohada Captura de pantalla Youtube KGW News

Hoy, un año después, continúa en tratamiento por un diagnóstico de cáncer y está centrado en su familia. Según informó KTVZ, el hombre mantiene una vida sencilla y suele estar en su casa para recibir a sus hijos cuando llegan del colegio, aunque lo han llegado a reconocer en la calle, luego de que su victoria recorriera las noticias de todo el mundo.

“Ya no me preocupa el dinero, tengo a mi familia organizada”, sostuvo. Sin embargo, contó que todavía participa de Powerball y Megabucks cada semana. Y es que, si bien no es su prioridad, conserva la esperanza de volver a ganar para seguir aportando a su familia y a su comunidad.

¿Qué hizo con el dinero del Powerball?

Al ganar, Saephan explicó que compartiría el premio con su esposa, Duanpen Saephan, de 37 años, y su amiga, Laiza Chao, de 55 años, residente en Milwaukee. Y es que, había comprado los números ganadores en efectivo junto a ellas. Así, premio fue repartido de manera equitativa entre los tres: con un 50% para Chao y el restante 50% dividido entre el matrimonio, en un 25% para cada uno.

Saephan usó parte de los US$1300 millones para comprarse una casa para vivir junto a su familia en Portland, donde vive hace más de 30 años, y se ha sometido a dos cirugías por su enfermedad. Además, se hizo un autorregalo de lujo: compró un Lamborghini neón metálico, un color tan extraño que tuvo que adquirirlo en una concesionaria de Canadá. También disfrutó el dinero en un viaje junto a sus amigos a Las Vegas.

Ahora, además de invertir parte de su dinero en un grupo de restaurantes tailandeses en Oregon, el migrante apoya a su comunidad con la compra de departamentos en la zona este de la ciudad de Portland. Su objetivo es ayudar y fomentar el desarrollo de los vecinos locales.

Cheng “Charlie” Saephan ganó el cuarto premio mayor más grande en la historia de Powerball y ahora ayuda a su comunidad Captura de pantalla Youtube KGW News

¿Con qué números ganó Charlie Saephan el Powerball?

El hombre adquirió el ticket en la tienda Plaid Pantry, ubicada en 6060 NE Columbia Boulevard en Portland, que recibió un bono de US$100 mil como reconocimiento por vender el premio mayor.

Los números de la suerte que llevaron a Saephan a conseguir una fortuna fueron las bolas blancas 22, 27, 44, 52, 69, junto con el Powerball rojo 9 y un multiplicador de 3X.

Los números ganadores de Powerball del sábado 6 de abril de 2024 con los que Charlie Saephan alcanzó su fortuna Powerball

El hombre oriundo de Laos, Asia, logró marcar un hito en el Powerball y conseguir el premio mayor más grande en la historia del juego. Además, se posicionó como el octavo entre los premios mayores otorgados por juegos de lotería en Estados Unidos.