Ganó más de US$220 millones en la lotería y gracias a esta estrategia logró casi quintuplicar su premio

Brad Duke, un hombre de 40 años que vive en Boise, Idaho, ganó en 2005 más de 220 millones de dólares en la lotería Powerball y decidió seguir un camino poco convencional. En lugar de gastar su dinero en mansiones, autos y fiestas, el hombre mantuvo un estilo de vida sencilla. Durante cuatro años, ni siquiera se compró un vehículo nuevo. No obstante, tomó la determinación de asesorarse financieramente y logró casi quintuplicar su ganancia inicial.

Incluso, mantuvo su empleo en una cadena de gimnasios, pero sin recibir un salario a cambio. “No quería dejar ese negocio, sentí que había sido muy bueno conmigo. Me estaba divirtiendo mucho y estaba haciendo lo que quería hacer cuando ocurrió todo”, contó el hombre en una entrevista con la BBC. Con esta mentalidad y a partir de esta experiencia, contrató asesores económicos y fundó su propia cadena de gimnasios en Estados Unidos, buscando darle un buen uso a su fortuna.

Duke decidió que la suerte no era todo y empezó a estudiar sobre gestión del dinero. Luego de investigar en profundidad sobre los ganadores de lotería y sus historias, llegó a la conclusión de que la mayoría pierde todo el dinero ganado en poco tiempo producto de malas decisiones. Por esta razón, decidió dedicar gran parte de su premio a hacer inversiones inteligentes. La prudencia y la asesoría profesional fueron claves para el éxito financiero que alcanzaría posteriormente.

Diez años después de su gran victoria en la lotería, Duke logró convertir esos US$220 millones en casi US$1000 millones gracias a sus inversiones. “Recibí críticas por esto. La gente me dijo: ‘¿No te alcanza lo que ganaste?’”, contó empresario. Sin embargo, el jugador aseguró estar convencido de que “nunca es suficiente” cuando se trata de ayudar a otros.

Es que gracias a sus ganancias, Brad Duke creó una fundación dedicada a realizar donaciones caritativas. Esta organización involucra a sus padres y varios familiares, quienes trabajan juntos para impactar positivamente en su comunidad. El ideal del empresario es trabajar para multiplicar su fortuna y ayudar a los demás, ya que, según él, esa es la mejor forma de aprovechar el enorme golpe de suerte que le tocó.

Al margen de sus inversiones y sus donaciones, empezó poco a poco a darse ciertos lujos. Así fue que compró una inmensa mansión de estilo toscano en Boise, Idaho. “Me inspiré en un viaje a La Toscana y eso me dio ganas de invertir en una casa más grande, hecha a mi gusto”, explicó.

Cómo jugar a Powerball, una de las loterías más populares de Estados Unidos

Los estadounidenses que deseen jugar al Powerball tienen que seleccionar cinco números que vayan entre el 1 y 69 para las bolas blancas. Luego, deben optar por otro entre el 1 y 26 para la Powerball roja, que es la decisiva para llevarse el pozo más alto. El premio mayor no deja de crecer hasta que una persona o varios jugadores logran atinarle a la combinación perfecta.

Los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados por la noche, alrededor de las 22:59 hs ET. En tanto, los boletos cuestan dos dólares. Al agregar US$1 adicional, se puede adquirir la opción Power Play, que permite multiplicar cualquier ganancia que no sea el premio mayor, salvo en el estado de California, donde esto último no está disponible.

