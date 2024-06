Ganó US$28 millones en la lotería y cuenta en YouTube como ha administrado su dinero

Escuchar

En febrero de 1999, Timothy Schultz ganó el premio mayor de la lotería Powerball, que equivalía a 28 millones de dólares. En ese momento, tenía 21 años, trabajaba en una gasolinera, estudiaba a tiempo parcial y vivía con sus padres en Iowa, Estados Unidos, pero todo cambió cuando se convirtió en millonario. Ahora, a 25 años de su gran día de suerte, revela cómo gastó y administró su dinero.

Schultz, que se define en sus redes sociales y su sitio oficial como podcaster, youtuber y presentador, recordó en diálogo con Business Insider que, el día que las autoridades de la lotería anunciaron su nombre en conferencia de prensa, su teléfono se vio inundado de mensajes. “La gente que conocía me felicitaba, pero recibí montones de cartas de desconocidos, algunos de los cuales me pedían dinero”.

Actualmente, el ganador de la lotería es youtuber y presentador del podcast “Lottery, Dreams and Fortune ” Sitio web Timothy Schultz

Según contó, siempre había imaginado qué haría con el dinero en caso de ganar una recompensa de ese calibre y entre sus planes estaba pagar deudas y estudios universitarios. “Pero nunca había pensado en cómo eso cambiaría mi vida”, reconoció. Asimismo, indicó que tuvo que aprender a decir ‘no’ para ser responsable. “Cuando puse firmeza, dañé mis relaciones con algunos miembros de mi familia, a quienes amaba mucho”.

Después de la victoria, regresó a la universidad para estudiar periodismo, con la intención de transmitir noticias y trabajar en varias producciones, objetivo que logró conseguir: ha participado en el rodaje de varias películas y dirige el Festival de Cine de Terror Mile High.

Le fue bien con el premio de Powerball, pero hay algo de lo que se arrepiente

Durante el primer año viajó a Canadá con sus amigos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se convenció de que debía tomar una determinación a largo plazo y pensar en qué lo hacía feliz. “Necesitaba una razón para despertarme por la mañana y una meta que alcanzar. Es por eso que regresé a la universidad para obtener un título, trabajar en varias producciones y perseguir mi deseo de entretener e inspirar a la gente positivamente”, contó.

Tenía 21 años cuando ganó el premio mayor de Powerball Lotería de Iowa vía New York Post

Actualmente, pasa la mayor parte de su tiempo libre dedicado a su podcast y su canal de YouTube. Aunque genera dinero a través de esas redes sociales, explicó que puede vivir de sus inversiones. En una entrevista para CNN, en 2022, comentó: “Una vez que la emoción de ganar desaparezca, mi consejo sería que se relajen, se sienten y busquen algunos asesores financieros y descubran, aprendan y comprendan qué pueden hacer con el dinero. Y una vez que comprendas eso, siéntate y disfruta de la vida”.

Schultz indicó a Business Insider que los 21 años no tenía idea de qué hacer con esa cantidad de dinero, por lo que buscó orientación profesional. “No quería convertirme en una estadística de ganadores de lotería que se arruinarían en unos pocos años”. De lo único que se lamenta es no haber invertido en bitcoin hace unos años.

Aconseja a los próximos ganadores de la lotería buscar asesoría de profesionales para saber cómo invertir el dinero Instagram @officialtimothyschultz

“Poco después de ganar, adquirí vehículos nuevos y otros bienes importantes”, precisó. Hoy en día, a sus 46 años, afirma que no compra nada “demasiado loco”. Además, contó que las personas le pregunta todo el tiempo: “¿El dinero compra la felicidad?”. Su respuesta es siempre la misma: “Puede afectar la felicidad al ganar tiempo, brindar oportunidades y aliviar el estrés por las deudas. Pero eso no cambia quién eres”.

LA NACION