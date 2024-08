La feroz disputa de dos latinos por el premio de US$2040 millones de Powerball suma nuevos escándalos

Escuchar

El mayor gran premio de la historia de Powerball fue de 2040 millones de dólares y lo cobró Edwin Castro, un joven latino residente de California que se hizo famoso por su repentina riqueza. Desde que se dio a conocer su nombre, ha estado en el centro de atención debido a sus compras de casas y lujosos artículos, pero también por la disputa que tiene con José Rivera, un hispano que afirma ser el verdadero ganador.

El 7 de noviembre de 2022, Castro compró el boleto de Powerball en Altadena, California. Para el 14 de febrero de 2023, la lotería del estado anunció la victoria del californiano, quien eligió recibir sus ganancias en un pago único de US$997,6 millones. Al poco tiempo, Rivera aseguró que el boleto le pertenecía y que su casero se lo habría robado para luego confabularse con el anunciado como ganador.

José Rivera y Edwin Castro se disputan el premio máximo de Powerball Captura de pantalla

La disputa por el pozo millonario de Powerball no termina

A más de un año de que comenzará la disputa, los latinos todavía dan de qué hablar. En mayo de este año, Rivera, que se dedica a la jardinería, comentó a The US Sun que “no se dará por vencido”, y se declaró inocente en el caso penal y el caso civil que enfrenta, esto debido a que el hombre fue acusado de violar el Código Penal de California al presentar un informe policial falso.

Previó a las audiencias que tuvo en julio, afirmó estar satisfecho con su representación legal: “Mi nuevo abogado va a causar graves daños. Estoy muy contento de tenerlo de mi lado”, señaló. El medio citado dio a conocer que John Michael Flanagan es su actual defensor, conocido por ser quien representó a Conrad Murray, el antiguo médico de Michael Jackson.

De acuerdo con Rivera, fue su casero, Urachi “Reggie” Romero, quien hizo un plan para despojarlo del boleto de Powerball antes de que terminara en manos de Castro.

Urachi Romero es el hombre acusado por José Rivera de estar confabulado con Edwin Castro para robarle el boleto ganador Facebook Urachi Romero

Al respecto, Romero le dijo a The New York Post que una vez vio el ticket ganador en manos de Rivera: “Le pregunté por qué había elegido dos números de 10. Dijo que era la fecha en que murieron sus padres. Eligió 47 porque esa es su edad. También dijo que su papá siempre quiso una camioneta Chevy de 1956, así que eligió el 56. Tenía una razón por la que eligió cada número y me lo dijo antes”. Sin embargo, cambió esa versión.

Edwin Castro, entre lujos y la polémica

Castro ha tratado de mantenerse alejado del ojo público. Además de que no tiene redes sociales conocidas, es un hombre reservado, pero eso no lo ha alejado de la polémica. Una de las cosas que más llaman la atención de su vida como millonario son sus lujos. Se sabe que ha comprado millonarias mansiones y autos de alto valor. Al respecto de su disputa con Rivera, no ha dado declaraciones.

El gran ganador de Powerball recientemente se hizo notar en los medios por su posible relación amorosa con una joven de nombre Payten Vicent, que en su cuenta de Instagram (@pxyvd) tiene más de 125 mil seguidores y se presenta como poeta. La usuaria de la red social compartió una serie de fotos en las que se le puede ver acompañada de Castro en un evento de Giorgio Armani y al disfrutar de una salida en un lujoso automóvil.

El ganador de Powerball se ha dejado ver con una joven, por lo que se especula que podrían ser pareja Instagram @pxyvd

Entre las últimas noticias que se han tenido de Castro, está una que afecta a su familia. Según The Sun, dos primos cercanos, Jean Pierre Castro y a su hermano Byron Castro Jr., están supuestamente involucrados en un escándalo de delitos de cuello blanco. Los hermanos han sido acusados de robar coches clásicos, por lo que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange ha decidido presentar cargos penales.

