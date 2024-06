Asegura que Edwin Castro le robó el ticket ganador de Powerball y lo amenaza con un contundente aviso

Escuchar

La disputa entre José Rivera y el máximo ganador de la lotería Powerball, Edwin Castro, parece no tener fin. El gran rival del millonario, que lo demandó en 2023 luego de acusar que le robaron el ticket ganador de millones de dólares, ahora envió un contundente aviso a todos los involucrados en su denuncia. Previo a las nuevas audiencias, en julio, el hombre señaló que “todos pagarán”.

El 7 de noviembre de 2022, Castro compró un boleto de Powerball en Altadena, California. El gran premio fue de 2040 millones de dólares, el mayor en la historia de Powerball. El 14 de febrero de 2023, la lotería del estado anunció la victoria del californiano, quien se llevó a casa un pago único de US$997,6 millones. Sin embargo, Rivera aseguró que él había comprado el ticket y que se lo robaron.

Las autoridades de la Lotería de California anuncian a Edwin Castro como el ganador del pozo histórico del Powerball Lotería de California

José Rivera da contundente aviso a Castro: “Todos pagarán el precio”

Rivera insistió este mes en una entrevista con The US Sun en que “no se dará por vencido”, esto antes de sus próximas audiencias judiciales en julio, ya que también lo demandaron. El hombre comentó: “Me declaro inocente en el caso penal y el caso civil será llevado a juicio. Mi nuevo abogado va a causar graves daños. Estoy muy contento de tenerlo de mi lado“. John Michael Flanagan es su actual defensor, conocido por ser quien representó al médico de Michael Jackson, Conrad Murray.

A su vez, el hombre también acusó a su casero, Urachi “Reggie” Romero, por supuestamente hacer un plan para despojarlo. En una entrevista que The New York Post le hizo a Romero, el hombre aseguró que una vez vio el ticket en manos de Rivera: “Le pregunté por qué había elegido dos números de 10. Dijo que era la fecha en que murieron sus padres. Eligió 47 porque esa es su edad. También dijo que su papá siempre quiso una camioneta Chevy de 1956, así que eligió el 56. Tenía una razón por la que eligió cada número y me lo dijo antes”.

José Rivera demandó a Edwin Castro, ganador millonario de Powerball Captura The Sun / YouTube

De acuerdo con The US Sun, Romero aún no ha contratado a un abogado ni ha comparecido ante el tribunal, pero recientemente arremetió contra Rivera al señalar: “Que deje de jugar (...)”. Sin embargo, también comentó que cree que el hombre que puso la demanda compró el boleto ganador y lo perdió.

Por su parte, Rivera le explicó al medio que: “Reggie (Romero) está hablando demasiado, pero para mí es bueno, que siga hablando. Me está insultando, pero no es educado”. Asimismo, fue contundente al decir: “Pero no me voy a rendir. Todos pagarán el precio (...)”.

Urachi Romero es el hombre acusado por José Rivera de estar confabulado con Edwin Castro para robarle el boleto ganador Facebook Urachi Romero

¿Quién es Edwin Castro?

Castro se hizo famoso en noviembre de 2022 cuando reclamó un premio asombroso de millones de dólares en California. Su repentina riqueza lo catapultó a la fama. Desde entonces, ha estado en el centro de atención, gracias a una serie de extravagantes compras de bienes raíces y lujosos artículos. Se le ha visto disfrutando de una vida excéntrica en su nueva residencia en Hollywood Hills, una casa que refleja su estado de multimillonario.

