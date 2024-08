Powerball y Mega Millions: esta es la verdad sobre aumentar las posibilidades de ganar la lotería, según un economista

Este martes, el pozo de Mega Millions alcanzó la sorprendente cifra de 582 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de 286,9 millones. El anuncio de este enorme premio llevó a que muchas personas se preguntaran cómo podrían mejorar sus posibilidades de éxito. Sin embargo, el Dr. Charles Clotfelter, profesor de economía de la Universidad de Duke y egresado de Harvard, ofreció una visión diferente sobre la realidad de estos juegos de azar.

En una entrevista con Wral News, Clotfelter subrayó que las probabilidades de ganar son abrumadoramente bajas. “Este es un número que es imposible de entender en la mente promedio”, afirmó el experto y agregó: “Es por eso que simplemente te arriesgas y dices: ‘Vamos a por ello’”. Según su explicación, acertar los números correctos es un desafío casi tan grande como inalcanzable.

Cuáles son las probabilidades de ganar la lotería Lotería de Texas

Qué números son mejores para elegir en la lotería, según el economista

El profesor destacó que, aunque comprar múltiples boletos con combinaciones diferentes puede aumentar ligeramente las probabilidades de los jugadores, no existe un método efectivo para garantizar una victoria con un solo billete. Sin embargo, más allá de la anomalía que representa ganar en Mega Millions o Powerball, aseguró que la elección de los números a través de la computadora podría ser una mejor estrategia que seleccionar números personales.

Clotfelter advirtió que quienes eligen sus números, a menudo optan por fechas de cumpleaños u otros números personales, como direcciones o números de Seguridad Social. Esta práctica no es recomendable porque estos números tienden a seguir patrones que otros jugadores también pueden elegir. “Si seleccionas fechas de cumpleaños, no vas a superar el 31″, explicó. “Y si eliges meses, no superarás el 12”, sumó. Es decir, en caso de ganar, otros participantes podrían tener los mismos números, reduciendo el premio.

Qué números conviene jugar en la lotería Pexels

Qué hacer si gano la lotería

Recientemente, la lotería de Missouri publicó una serie de directrices para quienes resulten ganadores de cualquier sorteo. Al verificar que los números del boleto coinciden, es crucial firmar el reverso del ticket y guardarlo en un lugar seguro. Este paso inicial es esencial para asegurar la validez del premio, ya que los jugadores ganadores no poseen ninguna otra documentación que acredite que fueron ellos quienes tuvieron el golpe de suerte.

Al ser la única prueba legal para reclamar el premio, las autoridades de Missouri recomiendan guardar el ticket en una caja de seguridad hasta que el ganador pueda coordinar una cita en la sede de la lotería de su estado. Durante ese período, las personas afortunadas con Powerball o Mega Millions deben decidir si prefieren recibir el dinero en cuotas o en único pago en efectivo. Esta última opción puede implicar un mayor monto en impuestos.

Los pasos a seguir si se gana la lotería @milottery / Instagram

En este sentido, Mark Cuban, multimillonario y estrella del programa Shark Tank, dio una serie de consejos para aquellos que inesperadamente se encuentran con una gran fortuna. La estrella de televisión argumentó que es crucial evitar decisiones apresuradas y el desperdicio del dinero, al sugerir prudencia en el manejo de estos nuevos recursos.

En este sentido, afirmó que es necesario contratar a un especialista en finanzas. Además, según su perspectiva, es preferible optar por la opción de pago en cuotas del premio mayor, ya que la opción de entrega en una única vez aumentaría el riesgo de malgastar todo el dinero rápidamente. “No te conviertes en un inversor inteligente porque te toca la lotería”, cerró.

LA NACION