Cambia la hora en Nueva York: a qué hora hay que ajustar los relojes y a partir de cuándo

Cada vez falta menos para que los residentes de Nueva York se despidan del verano boreal y vuelvan al horario estándar. El Daylight Saving Time (DST, por sus iniciales en inglés) es una medida que se implementa de manera casi uniforme en Estados Unidos, con el objetivo de ahorrar energía, beneficiar a la economía y aprovechar al máximo la luz solar.

Debido a esta norma, los estadounidenses deben ajustar sus relojes dos veces al año. Ahora toca el turno del invierno, estación en la que se atrasan las agujas del reloj una hora, para coincidir con la zona horaria regional.

Los relojes inteligentes y pulseras deportivas permiten hacer una cuantificación de nuestro cuerpo, con una precisión sin precedente, pero los expertos advierten que no debe sustituir ni a los profesionales de la salud ni a la propia percepción sobre el cuerpo Shu - Shutterstock

Horario de invierno boreal: cuándo y a qué hora comienza en Nueva York

Este año, el cambio de horario en Nueva York comenzará el domingo 3 de noviembre a las 2 de la madrugada. A partir de ese momento, los neoyorquinos deberán retrasar las agujas de sus relojes para que vuelva a marcar la una. El cambio puede ser automático o de forma manual, dependerá del modelo que use la persona para ubicarse en el tiempo.

Los habitantes de EE.UU. ajustan dos veces al año sus relojes para coincidir con la hora de verano Pexels

En los dispositivos electrónicos como smartwatches o celulares inteligentes, el cambio es automático, ajustándose a la zona horaria donde resida la persona. Por su parte, los relojes análogos y los digitales deben actualizarse manualmente siguiendo sus respectivos manuales.

Horario de invierno boreal en EE.UU.: lugares donde no cambian la hora

En palabras del Departamento de Transporte de Estados Unidos (de siglas DOT), “los estados pueden optar por no participar en el horario de verano, pero dicha exención debe aplicarse a toda la parte de ese estado que se encuentra en una zona horaria determinada”. Eximiéndose de la medida, hay cuatro territorios y dos estados que mantienen la hora estándar todo el año:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona

Junto a la llegada de invierno, los estadounidenses deberán volver al horario estándar Pexels

El estado de Hawái, por ejemplo, abandonó su participación en el año 1967 debido a su relativa aproximación al ecuador.

Horario de verano: ¿se acerca su fin?

La agencia DOT, encargada de supervisar las zonas horarias, manifestó que el horario de verano se convirtió en una parte integral del correcto funcionamiento de la sociedad moderna estadounidense. Esta medida fue motivada para la mejora del transporte y generalizada por razones económicas. Sin embargo, hay quienes critican esta medida y quieren revocarla.

En las últimas tres sesiones del Congreso, se presentó un proyecto de ley para eliminar el cambio de horario adoptado oficialmente en 1966, pero aún no se ha aprobado.

The Council of State Governments, organización no partidista y sin fines de lucro, reportó que “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten la observancia del DST durante todo el año si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”.

Los legisladores del país presentan hace tres años proyectos de ley para revocar el Daylight Saving Time

Esos estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Misisipi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Asimismo, los residentes de California votaron por una medida electoral que haría permanente el cambio de horario de verano, pero aún no se procedió.

LA NACION