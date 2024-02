Escuchar

Un hombre de Kentucky ganó la lotería Powerball en octubre del año pasado y se enteró cuando lo felicitaron por su buena fortuna. Luego de que el encargado del local en donde compró el boleto le hizo saber que se había quedado con el pozo, el residente de Bowling Green, una ciudad ubicada en el condado de Warren, se dio cuenta de que había perdido el ticket, por lo que hizo hasta lo imposible para recuperarlo y cobrar miles de dólares.

En un comunicado de la lotería de Kentucky, dieron a conocer que Mark Perdue compró un boleto de Powerball para el sorteo del 30 de octubre de 2023 en un local de AM Express, donde es un cliente habitual. El pozo para ese sorteo era de US$137 millones. Sin embargo, el hombre solo acertó a cuatro números y la bola roja, por lo que su premio era de $US50.000.

El hombre de la ciudad de Bowling Green, en Kentucky, logró cobrar US$50.000 de la lotería Powerball Kentucky Lottery

Qué pasó con el boleto ganador de Powerball

Perdue explicó que no sabía que había ganado la lotería Powerball. Fue unos días más tarde, cuando regresó al local, que se enteró. “Aproximadamente, una semana después, vuelvo a la tienda a comprar un Diet Mountain Dew cuando el dueño me dice: ‘¡Felicitaciones!’”. Fue el propietario el que le mostró la evidencia. Sin embargo, el hombre no tenía el boleto ganador, que es un requisito para cobrar.

Durante más de tres meses, Perdue y su esposa no pudieron localizar el billete y hasta llegaron a pensar que tal vez lo habían tirado a la basura. “Me he estado castigando durante tres meses pensando que tiré este boleto”, comentó la mujer a la lotería estatal. “Tiré un boleto, pero era un boleto más antiguo. Luego me convencí de que tal vez era ese billete”, agregó.

Así dio a conocer la lotería de Kentucky al ganador de Powerball en octubre de 2023 Facebook KY Lottery

Un día después de que los números de su billete salieran en el sorteo, la propia agencia de juegos dio a conocer que había un ganador de Kentucky. En sus redes sociales escribió: “¡Un jugador afortunado en Bowling Green es ahora US$50.000 más rico después de una victoria espeluznante en el sorteo de Powerball de anoche! ¡El boleto ganador se vendió en AM Express 9″.

Así pudo cobrar su premio de la lotería Powerball

Perdue, presidente de Kiriu USA, una compañía automotriz con sede en el estado, reveló que fue en los primeros días de febrero de este año cuando recibió la visita de un miembro de otra planta. Mientras estaba en la ciudad, el visitante debía utilizar un vehículo de la empresa, por lo que él decidió salir para verificar el estado del automóvil, cuando abrió la puerta descubrió lo que tanto había buscado. “Miré hacia abajo y lo vi (el boleto)”, indicó Perdue. “Lo tomé, vi 30 de octubre y dije: ‘¡Ese es mi billete!’”.

Compró un boleto de Powerball para el sorteo del 30 de octubre de 2023 en un local AM Express de Bowling Green Facebook AM Express 9

Explicó que los vehículos de la compañía rara vez se conducen y sospecha que el boleto se le cayó del bolsillo la última vez que lo usó. “No sé cuánto tiempo podría haber estado ahí si no hubiera necesitado el auto”, señaló el afortunado ganador de miles de dólares, quien agregó: “Estaba temblando un poco”. Les dijo a los funcionarios que entró a su oficina, tomó su teléfono y le envió una fotografía a su esposa, quien afirmó que se sintió aliviada cuando recibió el mensaje.

El hombre y su mujer se presentaron en la sede de la agencia de juegos, localizada en Louisville, la ciudad más grande de Kentucky, para reclamar el premio, que pudo cobrar gracias a que en la lotería estatal le dan al jugador hasta 180 después de que ganó.

La pareja se fue a casa con un cheque por US$36.000, después de impuestos. Aseguraron que con el dinero planean pagar algunas cuentas y tal vez hacer un viaje. AM Express, el local que vendió el ticket ganador, recibirá US$500.