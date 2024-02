escuchar

Carly Nunes, de 24 años y originaria de Lakeville, Massachusetts, se declaró culpable en el Tribunal Superior de Brockton por el delito de robo. El año pasado, la mujer, que era empleada en una tienda, vendió un boleto de lotería. Sin embargo, el cliente olvidó pedirlo y la mujer se lo quedó. Cuando se anunció que el ticket había resultado ganador de tres millones de dólares, la ahora exempleada se presentó en las oficinas de la Lotería en Dorchester para reclamar el premio y la verdad salió a la luz.

A pesar de que Nunes sabía que el boleto le pertenecía a alguien más, eligió ir a cobrarlo. “Algunas personas se enfrentan a decisiones que deben tomar”, señaló el juez William Sullivan sobre este caso. “Y tienes que tomar la decisión correcta o la incorrecta. Y esta era la equivocada”, agregó.

Una mujer fue sentenciada a libertad condicional tras haber intentado cobrar un boleto de la lotería que no era suyo Captura NBC10 Boston / YouTube

Debido al camino que tomó, Nunes fue imputada por varios cargos, entre ellos, hurto y fraude, señaló NBC Boston. El juez le impuso una pena de dos años de libertad condicional y la obligación de continuar con un tratamiento por abuso de sustancias tóxicas.

La historia del boleto de Mega Millions robado

De acuerdo con las investigaciones, en enero del año pasado, un cliente compró el boleto de lotería Mega Millions en el establecimiento que antes se llamaba Savas Liquors y que se localiza en 330 Bedford Street, en Lakeville, pero olvidó recogerlo y asumió que lo había perdido.

Casi una hora después, según WCVB, al mismo establecimiento llegó otra persona para comprar boletos de la lotería. Cuando Nunes le dio los tickets, tomó los del cliente olvidadizo. En la noche de esa fecha, se llevó a cabo el sorteo.

Al descubrir que el boleto olvidado resultó premiado con millones de dólares, Nunes decidió ir a cobrarlo, pero no fue sola, sino que la acompañó Joseph Reddem, quien la habría extorsionado con miles de dólares y quien actualmente también enfrenta cargos.

El detalle que alertó sobre el verdadero ganador de la lotería

Debido a que la mujer y su compañero fueron captados discutiendo en el lobby de las oficinas de la Lotería de Massachusetts, los detectives iniciaron una investigación. Entre otros detalles sospechosos, el boleto estaba roto y quemado. Al sentirse descubierta, la mujer finalmente confesó que ella no había comprado el ticket y señaló que se quedó con él sin darse cuenta. La arrestaron el 27 de junio de 2023.

La cajera de una tienda intentó cobrar un boleto de la lotería que ella no compró Captura NBC10 Boston / YouTube

No todo fueron malas noticias y el verdadero dueño del pozo de US$3 millones, Paul Little, recibió la notificación y recibió su dinero el 30 de junio pasado. La trama es tan peculiar que NBC10 Boston Investigators produjo el documental The $3 Million Mistake, que se puede ver en YouTube.

En la actualidad, Nunes está en tratamiento por abuso de sustancias, como le ordenó el juez. “Ha estado sobria desde el día en que fue arrestada y la transformación en su comportamiento, en su apariencia y en su actitud para pensar con claridad es notable”, señaló en una actualización su abogado David Nagle.