Ganó US$1350 millones en Mega Millions, pero su familia lo acusa de no cumplir sus promesas y podría perder todo

Ganar millones de dólares en la lotería puede ser un acontecimiento totalmente afortunado en la vida de una persona, pero también puede derivar en graves problemas. Este el caso de un hombre que en enero de 2023 se llevó el pozo mayor de US$1350 millones del Mega Millions y ahora enfrenta un revés judicial inesperado ante una demanda contra la madre de su hija y una cruda enemistad con su propio padre.

Uno de los premios más grandes de la lotería de Estados Unidos cayó en Lebanon, Maine Hometown Gas & Grill / Facebook

El ganador, conocido bajo el seudónimo de John Doe, había comprado su ticket en un local de Hometown Gas & Grill en la ciudad de Lebanon, Maine. Al enterarse de su victoria, optó por recibir un pago global de US$723,5 millones, que luego de los impuestos quedó en aproximadamente US$500 millones.

En noviembre pasado, el hombre denunció a la madre de su hija, una enfermera conocida bajo el seudónimo Sarah Smith, ante el tribunal federal de Portland, Maine, por haber supuestamente violado el acuerdo que había firmado para mantener la confidencialidad de la victoria de Doe hasta el 1° de junio de 2032, cuando la hija de ambos cumpliera 18 años. Según la demanda presentada, por la que el ganador exige otros US$100 mil por daños y perjuicios, la mujer le habría supuestamente contado a su padre, hermana y madrastra sobre la fortuna de Doe.

El giro inesperado en la demanda entre Doe y Smith por el que el ganador podría perderlo todo

Para refutar las acusaciones en su contra, Sarah Smith presentó una declaración jurada del padre de Doe, en donde consta que fue el propio ganador del pozo acumulado de Mega Millions. El hombre, un exjefe de policía de 70 años, además, criticó a su hijo por no haber cumplido sus promesas después de haberse convertido en millonario.

El premio de John Doe fue uno de los más grandes de la historia de Mega Millions AP/Mike Stewart

“En febrero o marzo de 2023, mi hijo vino a mi casa y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, escribió el hombre de avanzada edad en el documento judicial, según consignó The Daily Beast. “Entiendo que mi hijo ha declarado que no me dijo nada sobre su dinero, eso no es verdad”, aseveró.

En ese sentido, el padre de Doe acusó a su hijo de haber incumplido varias de las promesas que le hizo en ese entonces. “Me dijo que me iba a construir un garaje y a comprarme algunos coches para arreglarlos. También, que quería comprarnos la casa en la que había vivido conmigo y su madre (mi anterior esposa) cuando era joven”, aseguró el exjefe de policía, quien también aseguró que su descendiente le hizo saber que planeaba establecer un fondo fiduciario de US$1 millón y usaría parte de su premio en brindarle atención 24 horas a él y su nueva esposa.

El boleto ganador de la lotería Mega Millions fue vendido en Hometown Gas & Grill en Lebanon CBS News/Captura de pantalla

Además, afirmó que su hijo les insistió a él y a la madrastra en que no tuvieran ningún tipo de diálogo con Sarah Smith. “Es la madre de nuestra nieta y hemos tenido una buena relación con ella a lo largo de los años. Pensé que era una buena madre y no queríamos darle la espalda como él insistía”, declaró el padre de Doe, según la prensa local.

Acto seguido, el exjefe de policía le dijo: “Tú no eres el hijo que conocí”, y contó que él se enojó y lo llamó ‘dictador’ e ‘imbécil’. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada sobre él.

Según consta en los documentos judiciales, John Doe reconoció por su parte: “Cometí el error de decirle a mi padre que había ganado la lotería sin que él firmara un acuerdo de confidencialidad”. Mientras las diferencias no se resuelvan, el caso continuará.

