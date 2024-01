escuchar

Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron en 2021, luego de una relación de más de 12 años y dos hijos en común: Esperanza, de 10 años, y Fausto, de 8; junto al primogénito del actor, Mateo, de 20 años. El intérprete de Valientes inició ese mismo año un romance con Flor Vigna, que continúa en la actualidad. Este martes, el actor de 48 años reveló cómo es hoy su vínculo con la mamá de sus hijos y cómo se llaman desde su ruptura, lo que generó la risa de todos en el estudio de televisión.

Castro protagonizó este martes una entrevista con Intrusos del Espectáculo (América TV), en la que habló del paso de Flor Vigna, su pareja actual, por el Bailando 2023, el ciclo que conduce en el mismo canal Marcelo Tinelli, y del que se despidió en los últimos días. “Me encanta verla bailar. Es una persona muy sensible y lo disfruto”, señaló.

Los panelistas le consultaron también por su vínculo con Sabrina Rojas, quien fue su pareja durante más de 12 años hasta 2021 y con quien tuvo dos hijos, que ahora son adolescentes. “Han logrado hacerse... amigos, no sé si es la palabra, pero compinches”, advirtió Guido Záffora.

Luciano Castro fue contundente con su respuesta: “Mirá, te lo digo lisa y llanamente: no hay más opciones”, apuntó. Y continuó: “Para mí, lo importante son los chicos. Y, aparte, estoy re contento porque Sabri está trabajando con amigos y los chicos lograron ir a otro lugar que no sea Mar del Plata”, en referencia a la temporada de teatro que realiza la también actriz en Carlos Paz, con la obra Misterio en la cabaña.

Posteriormente, el actor hizo referencia a la relación de su expareja con Luis “El Tucu” López, de quien se separó recientemente, en medio de los rumores de una presunta infidelidad. “¿Viste que el Tucu fue a visitarla ayer?”, le consultaron a Castro. “No. Mirá, hoy me levanté y, te digo la verdad, hice un montón de cosas”, señaló.

Y agregó: “Está bien que me cuenten. Me parece bien y correcto. No me parece mal que sea parte”. Ante la pregunta de si conocía que Sabrina Rojas y el Tucu López se separaron, Luciano aseveró: “Antes que todos, por supuesto. Hablo todos los días con María Sabrina”.

Al instante, los panelistas se quedaron asombrados por la forma en la que el actor se refirió a su expareja. “¿María Sabrina?”, advirtieron. A lo que el protagonista de Herederos de una venganza explicó: “Desde que me separé, le digo María”. Una revelación que desató la risa de todos los asistentes y del propio Castro.

Luciano Castro contó cómo le llama Sabrina Rojas a él

Ante la revelación del actor sobre cómo denomina a la madre de sus hijos desde que se separaron en 2021, también detalló cómo lo llama ella. “Luciano Domingo”, destacó Castro, entre risas. Así, Pampito Perelló consultó: “Siguen manteniendo esa buena onda, ¿no?”.

Luciano Castro fue claro y puso las cosas sobre la mesa. “Sí, sí. Pero sepan que también hay put*** y hay de todo. Porque no queremos vender pescado podrido nosotros, vamos al frente como cualquier humano. Lo importante son nuestros hijos. Así que, cuando está todo bien, nos morimos de risa. Y cuando está mal, hacemos todo lo posible para que deje de estarlo”, concluyó.