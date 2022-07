Lourdes Stephen deja Univision: por qué se va del canal y cuál será su futuro

Lourdes Stephen utilizó sus redes sociales para informar que se retiraba de Univision, después de 20 años de haber participado en diferentes programas y secciones de la cadena. La periodista dio a conocer la noticia a través de un video grabado desde Italia, donde al parecer vacaciona luego de su último programa en Sal y Pimienta. De inmediato, los rumores respecto a los motivos de su salida comenzaron a circular.

“Estoy haciéndoles este video para comunicarles algo muy importante: he decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision. Tengo el corazón rebozado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes (y) por los amigos que he forjado durante casi dos décadas”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

La periodista Lourdes Stephen anuncia su salida de Univision

Ahora, lo que sigue para la dominicana es seguir conectando con su público en Internet, dado que cuenta con un canal de YouTube en el que se dedica a hacer entrevistas profundas a diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Además, participa en el podcast El Chat. Así que no hay puertas cerradas para la conductora, también hay que esperar a ver si tiene algún otro proyecto en mente. “Es valioso saber que siempre hay tiempo para crecer y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo siempre”, dijo la famosa.

Varios de sus colegas reaccionaron su posteo con varios mensajes de apoyo para esta nueva etapa. Además, muchos de sus seguidores lamentaron la noticia, pero le desearon lo mejor en el camino que eligió. Aunque, por ahora, se encuentra de vacaciones en Europa junto a su esposo, el abogado Michael Puchades, y su hijo Michael Víctor.

Antes del anuncio, Lourdes Stephen había compartido algunas postales de los momentos que vive con su familia a través de su cuenta de Instagram.

Lourdes Stephen posa en París junto a su hijo @lourdesstephen/Instagram

El supuesto motivo por el que Lourdes Stephen se fue de Univision

Por ahora no se tiene otra información oficial sobre la salida de Sthephen, más que la versión que ella misma brindó. Algunos medios señalaron extraoficialmente que podría tratarse de un término de contrato, pero bastará con esperar a que circulen más datos.

La trayectoria de Lourdes Stephen en Univision

La presentadora de 46 años comenzó a trabajar en esta cadena hispana en 2003 con enlaces desde Nueva York. Fue hasta 2006 cuando se mudó a Miami para formar parte del elenco del programa Primer Impacto, pero cuando este show fue cancelado, ella salió por un tiempo de la pantalla.

Luego se sumó al equipo de Despierta América, donde conducía una sección que promocionaba la tienda virtual de Univision. En 2018 salió oficialmente de Univision y estuvo inactiva por bastante tiempo hasta que se reintegró hace poco a la conducción de Sal y Pimienta junto a Jomari Goyso.

Además, estaba a cargo del segmento de Gangas and Deals, en el que sustituyó a Aleyda Ortíz desde diciembre pasado. Así que, en resumen, el paso de la dominicana por Univision ha sido largo y exitoso, por lo que era de esperarse que tras su salida se generara una ola de incertidumbre.