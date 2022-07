La actriz colombiana Majo Vargas fue deportada al intentar entrar a Estados Unidos

Un nuevo hecho ha conmocionado a la farándula colombiana luego de que se conoció en las últimas horas que Majo Vargas fue detenida por miembros de Migración de Estados Unidos. La joven de 20 años fue devuelta al país. La actriz estaba viajando al país norteamericano desde México cuando fue retenida por las autoridades, que no le permitieron entrar. Según la periodista especialista en entretenimiento La Negra Candela, hubo dos razones para eso.

La primera es que Vargas habría intentado sacar una identidad falsa para poder entrar a una discoteca del país norteamericano. En este lugar, para consumir alcohol se necesita ser mayor de 21 años. Según esta versión, la joven quería irse de fiesta con sus amigos por lo que hizo todo un esquema para tener una identificación ilegal. Las autoridades se dieron cuenta y habrían tomado medidas al respecto. Este hecho no ha sido confirmado.

Majo Vargas ya está nuevamente con su familia @majovargas1/Instagram

La otra hipótesis que se maneja es que María José Vargas no mostró los permisos necesarios para trabajar en ese país. La mujer iba por cuestiones laborales para presentarse a un casting. Lo que se sabe hasta el momento es que los miembros de migración no solo la deportaron sino que también le revocaron su visa de turismo. por lo que la actriz no podrá visitar más ese país en un tiempo.

”Cualquiera que sea la razón del hecho es que anda sin posibilidades de aceptar propuestas por allí debido a su situación. Ella venía de Argentina donde estaba en la casa de su novio, Julián Cerati, para un casting en México y la retuvieron en Migración en el cuartico deportados a Colombia”, reportó La Negra Candela.

El reencuentro de Majo con su familia

Tras la difícil situación, la actriz volvió a Colombia y se reencontró con su familia luego de seis meses sin verse. En sus redes sociales, documentó el momento en el que se reunieron nuevamente. ”Hace seis meses fui a otro país a cumplir un sueño y no veía a mi familia desde entonces, hoy por fin los abracé”, escribió la artista. En el video, se puede ver la emoción y el recibimiento de sus papás. Incluso la actriz lloró ante las cámaras mientras mantenía cerca de su mamá.

Así fue el reencuentro de Majo Vargas con sus seres queridos

El clip ya acumula más de un millón de reproducciones y cientos de comentarios en los que los tiktokeros le expresaron su solidaridad luego de haber pasado tanto tiempo lejos de su familia. “Los guerreros de Dios llevamos más de dos años sin vernos con nuestra familia”, “Eso es lo mejor de la vida”, “Qué suerte, yo llevo dos años y seis meses sin ver mi hija ni mi familia desde que decidí salir de Colombia por tanta desigualdad social”, son algunos de los comentarios más destacados.

Majo Vargas regresa al trabajo tras ser deportada de EE.UU.

Ya pasaron algunos días en que la influencer dijo que se había reencontrado con su familia, pero parece que de inmediato se integró a las actividades laborales, ya que recientemente publicó en su Instagram algunas fotografías de algunos días que pasó en Honduras. En las imágenes, se aprecia que estaba junto a su equipo de trabajo.