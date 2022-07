El look de Eva Longoria en sus vacaciones en Marbella que generó furor en las redes

Eva Longoria regresó a la ciudad Costa del Sol para pasear casi como una turista más, acompañada de su hijo de cuatro años, Santiago. En días anteriores, sorprendió al posar con un traje de baño de color blanco y sus gafas de sol mientras disfrutaban de la playa en el Mediterráneo. Incluso sonreía cuando de vez en cuando alguien la identificaba y le pedía un autógrafo o una fotografía. La originaria de Texas parece confirmar con sus últimas elecciones de atuendo que el amarillo es el color de tendencia este verano y, por una noche en Marbella, volvió a apostar por él.

Para quienes busquen renovar su armario con los colores en tendencia, Eva Longoria da algunos tips con sus viajes. La clave está en elegir atuendos frescos y en mantener un poco de movimiento. La actriz ha dejado pistas en su feed e historias de Instagram (@evalongoria), con varios atuendos memorables que llevó en su maleta para los diferentes destinos que ha visitado, empezando por Italia y luego en España.

Eva Longoria posa con un bikini amarillo, uno de sus colores favoritos este verano @Evalongoria/Instagram

Un vestido fresco y perfecto para el calor

Uno de los últimos atuendos con los que posó la actriz y el que expuso en sus redes sociales se trata de un vestido largo sin mangas de color amarillo, con un escote de tiras cruzadas. Además, combinó este look con un sombrero y un rostro limpio y casi sin maquillaje, que da una apariencia de frescura en este verano. También mezcló la prenda principal con unas sandalias planas en color dorado.

Eva Longoria lució el vestido amarillo ideal para este verano @Evalongoria/Instagram

El vestido amarillo ideal para una noche en Marbella

Eva Longoria mantiene su particular estilo durante todo el año, pero este verano se está luciendo particularmente con sus elecciones. En sus más recientes historias de Instagram, mostró un look que tuvo al amarillo como protagonista y le dio un toque de glamour perfecto. En las imágenes, se la vio con una cola alta y maquillaje cargado, al tiempo que lució su piel perfecta y los toques dorados en los ojos.

Eva Longoria mostró el look amarillo para una noche en Marbella @EvaLongoria/Instagram

No importa dónde viaje, Eva sabe qué meter en su maleta para crear tendencia. En este sentido, casi siempre opta por los vestidos camiseros cortos, sandalias, shorts de mezclilla y algunos vestidos largos. El detalle que más sobresale es que no se queda con los colores neutros, porque no tiene miedo de arriesgarse. Este atuendo amarillo en satín tenía también unos tirantes finos y escote en v. La gama de colores la acompañó con accesorios dorados. A pesar de lo llamativo del tono, se trata de una elección adecuada para lucir elegante en un paseo de noche.

La actriz Eva Longoria conquistó Marbella con su vestido amarillo

En varios videos, la actriz de origen latino demostró su estilo mientras caminaba en las calles del centro, con el ritmo de la música, o mientras brindaba en un restaurante, con una gran sonrisa presente en el rostro. Ella sabe que puede seducir con colores vibrantes que hacen un gran contraste con su piel. Otras de sus apuestas suelen ser el rojo y el naranja.

Eva Longoria disfruta de su recorrido nocturno en Marbella mientras luce un impresionante vestido

De acuerdo con el reporte de los medios locales, Eva tiene un vínculo fuerte con Marbella, en donde suele disfrutar de los hoteles más exclusivos y hacer paseos por las calles del centro. Incluso, antes de la pandemia de Covid, solía hospedarse en los que tenían más estrellas. Sin embargo, en esta ocasión alquiló una villa en La Milla de Oro, quizá en busca de mayor privacidad.

El gran ausente del viaje

En las historias de Longoria, el gran ausente ha sido su esposo, Pepe Bastón, quien todavía no se sabe si la acompaña en su viaje. Su relación inició en 2013 luego de que un amigo los presentó y, aunque al principio mantuvieron su noviazgo en secreto, al final decidieron gritarle al mundo que estaban en pareja. Dos años más tarde, en 2015, Bastón le pidió matrimonio durante un viaje a Dubai que hicieron por la fundación Global Gift. Precisamente el próximo sábado se celebra la gala de esta fundación, en la que ella es una de las principales impulsoras, por lo que probablemente seguirá dando cátedra de glamour y estilo.