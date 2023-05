Luis Miguel le rindió un homenaje a Marcela Basteri en el Día de la Madre

escuchar

Este 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres, una fecha de conmemoración en la que se destaca su importante labor. Luis Miguel aprovechó para publicar un posteo de Instagram con un recuerdo a su mamá, Marcela Basteri, quien desapareció a finales de los años 80 después de separarse del cantante español Luisito Rey.

Como pocas veces, dado que suele ser muy cerrado con su vida personal, el intérprete de “La Incondicional” abrió su corazón y celebró a la mujer que le dio la vida. En la instantánea, ambos sonríen y miran a la cámara. Luis Miguel, muy niño, lleva una camisa blanca, con detalles en azul. Por su parte, Marcela solo lucía su cabello de color rubio, con una vincha en la frente. Si bien la imagen no la acompañó de alguna descripción, esta es de las pocas ocasiones en las que el llamado “Sol” deja un mensaje de este tipo.

Luis Miguel comparte una foto con su madre, Marcela Basteri @lmxlm

Entre los comentarios, sus fans no pudieron evitar reaccionar al recuerdo: “No me duele, me quema”; “Micky, eras un Sol y de seguro tu madre está orgullosa de ti”; “Pronto la encontrarás”, le dejaron entre las reacciones del posteo. La imagen también la publicó en sus historias.

El artista, de 53 años, tendrá próximamente su regreso a los escenarios, con una gira internacional. El paradero de Marcela Basteri es sensible para él y constantemente se vuelve tendencia en redes sociales ante las múltiples especulaciones y teorías. Lo único que se conoce es que la italiana desapareció en los años 80, luego de separarse de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel.

Entre algunas de las versiones con mayor fuerza hay un supuesto feminicidio, mientras que otras apuntan a que decidió alejarse y cambiar su identidad para protegerse de su exmarido.

Javier León Herrera, el periodista que escribió el libro Luis Miguel, la historia, expuso que Marcela Basteri estaba cansada de los maltratos por parte de su esposo, por lo que se fue cuando Luis Miguel tenía 15 años. Según señaló, la entonces modelo se habría dirigido con su familia en Italia porque tenía documentos que evidenciaban los manejos turbios de Luisito Rey. No obstante, este le habría insistido para concretar un encuentro en Madrid, tras el cual jamás se supo de ella.

La última vez que se vio a Marcela Basteri

Entre tanto misterio, la última vez que Basteri fue vista públicamente fue en 1986, cuando Luis Miguel le hizo una dedicatoria especial en el Luna Park, de Argentina. Esa noche, el intérprete desbordó de emoción y derramó algunas lágrimas al reencontrarse luego de tres meses con su madre, según reseña El Universal.

Marcela Basteri nació el 10 de diciembre de 1946, en Carrara, Italia

En la producción de Netflix, Luis Miguel, la serie, se plantea la idea de que el reconocido cantante sigue sin poder localizar a su progenitora. Asimismo, en una entrevista que concedió en 2008, abordó lo complicado que había sido crecer sin ella. “Esa es una de las cosas que más me duelen y es de los temas que siguen ahí pendientes. Yo creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible. Una madre siempre será una madre, sobre todo aquellos que no contamos con su presencia y cariño, con ese amor, le damos muchísimo más valor”.

LA NACION