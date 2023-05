Martín Demichelis le respondió a Navarro Montoya: “No estamos para competirle al City”

escuchar

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, salió al cruce de las declaraciones que hizo semanas atrás Navarro Montoya, columnista de F90 (ESPN), y sentenció que su equipo no está en condiciones de “competirle al Manchester City”. Tras el triunfo del equipo de Pep Guardiola frente al Arsenal, que lo posicionó en el primer lugar de la Premier League, el exarquero de Boca Juniors dijo lo contrario.

“Nosotros hablamos de River como un equipo diferencial con respecto al resto, y coincido. Me reafirmo en decir que, para mí, compite, por las características que tiene (contra el City). Hasta hoy, lo que ha mostrado, es ser un equipo diferente”, dijo el analista de fútbol, días antes de la goleada que sufrió el conjunto millonario, por 5-1, frente a Fluminense, por la Copa Libertadores.

Navarro Montoya argumentó su posición, al decir que tiene “una manera de jugar, una fisonomía de juego”. A la vez, destacó el trabajo de su entrenador, por Demichelis, de quien resaltó su “conocimiento” y “formación” vinculada con el fútbol europeo. “En un partido de 90 minutos, cualquier equipo del futbol argentino le compite a cualquier equipo del mundo”, resaltó.

Este martes, a dos días del triunfo de River en el superclásico, Demichelis pidió mesura, y citó una tragedia personal para poner los logros conseguidos hasta hoy en perspectiva: “Día a día; ni siquiera, partido a partido, porque el ámbito emocional de los jugadores va día a día. Tenía tantísimos sueños, y en un accidente de tráfico, lo perdí a mi viejo. Entonces, ¿qué me voy a poner a soñar mucho más allá que mañana levantarme, y hacer un buen entrenamiento?”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"NO ESTAMOS PARA COMPETIR CON EL CITY"



Impecable respuesta de Demichelis sobre las chances que puede tener River de ganarle al City: "¿Un partido? Sí. ¿Dos? Tal vez. 38 fechas es difícil".



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/4VnGETw0L8 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 9, 2023

Luego, admitió que le preocupa “poco y nada” si se siente “reconocido” por la hinchada de su equipo. “En River, tenés que ganar títulos, y si no gano títulos, sé que voy a ser un entrenador un poco mejor o un poco peor; pero el reconocimiento, tiene que ser siempre para los protagonistas, y claro que conozco la exigencia de la historia de River”.

Siempre medido, el DT aseguró que, aunque el equipo está “bien”, “hay que ser muy cautos”, ya que “no hay campeón con 37 puntos”. Después, apuntó contra los aduladores: “Tampoco me gusta el exceso de halagos, y creo que en la semana previa a Fluminense, había un exceso de halagos muy importante para con el equipo. Quedan 12 partidos, 36 puntos, y hay que sacar muchos para ser campeón. Para eso, tenés que trabajar en el día a día”.

Asimismo, indicó que las alabanzas hacia su equipo “no tienen que confundir”. Además, remarcó: “Hay que saber tomar esa crítica buena para bien, y creo que, para eso, tengo líderes muy terrenales”, entre los cuales destacó a Enzo Pérez y Franco Armani.

En ese sentido, admitió que tiene un “muy buen equipo” (”sacamos 28 puntos de 30 y en esos nos hicieron un sólo gol”, argumentó), “pero no estamos para competirle, si te vas a la liga de Inglaterra, al City”. Acto seguido, aclaró que sus dirigidos no están en condiciones de competir con el equipo de Pep Guardiola “desde la fecha uno hasta la 38″, por las diferencias económicas que existen entre ambos clubes. “Un partido sí, se lo podés disputar; dos, seguramente, también; una liga de 38 partidos, no, es bravo”, aclaró.

LA NACION