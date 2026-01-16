Machado dice que Venezuela está empezando "una verdadera transición hacia la democracia"

Venezuela está empezando "una verdadera transición hacia la democracia", declaró este viernes en Washington la líder opositora María Corina Machado, un día después de reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Machado aseguró además que la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez cumple "órdenes" de Estados Unidos y no controla la situación en el país.

"Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real" declaró, en alusión al ataque con el que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

En una conferencia de prensa, la política y premio Nobel de paz aseguró que su país está "definitivamente en los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia".

"Es un proceso complejo", añadió en alusión al gobierno actual, y aseguró que al final Venezuela será libre con el apoyo de Estados Unidos y Trump.

"Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, afirmó.

La líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Nobel de la Paz, decidió entregar el jueves la medalla a Trump, con una dedicatoria especial, un gesto que el mandatario calificó de "maravilloso".