María Corina Machado denuncia que EE.UU. la excluye de la transición en Venezuela y propone un “Gran Acuerdo Nacional”

La líder democrática venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, respaldó este domingo 18 de octubre la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional” y volvió a prometer su pronto regreso al país sudamericano. Posteriormente, ante la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), llamó a incorporar a los venezolanos a una propuesta para la reconstrucción institucional.

Qué denunció María Corina Machado sobre la transición y EE.UU.

En una entrevista con The New York Times, la dirigente cuestionó su exclusión de las conversaciones de Caracas entre el interinato de Delcy Rodríguez y representantes opositores. Allí Machado atribuyó a Washington la decisión de mantenerla fuera de ese proceso.

El Departamento de Estado respondió que Vente Venezuela, su partido, había sido invitado a participar. También sostuvo que la dirigente tiene derecho a entrar al país cuando quiera, una respuesta que dejó expuestas las diferencias entre ambas partes sobre su participación y las condiciones de su regreso.

Qué propone Machado con el Gran Acuerdo Nacional para Venezuela

Durante su encuentro con la PUD, Machado planteó construir un acuerdo para la reconstrucción de la República con participación de los partidos democráticos y sectores de la sociedad.

Según el comunicado publicado por Vente Venezuela, la reunión permitió escuchar y recibir propuestas para esa iniciativa.

“Un gran acuerdo nacional donde todos los venezolanos nos comprometemos en un mandato de lograr restituir esa República liberal y democrática”, expresó la dirigente.

🇻🇪 El Manifiesto de Panamá sigue plenamente vigente porque refleja el mandato de millones de venezolanos.



Junto a @MariaCorinaYA, @EdmundoGU, la Plataforma Unitaria y @ConVzlaComando, la ruta democrática es inequívoca:



Liberación de presos políticos

Retorno de exiliados

Nuevo… pic.twitter.com/YDOoqtqz0X — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 18, 2026

También ratificó el compromiso asumido en el Acuerdo de Panamá para avanzar hacia elecciones presidenciales libres.

La PUD propuso una transición “pacífica, ordenada y sostenible”, sustentada en una negociación efectiva y en elecciones “libres, competitivas y verificables”, con prioridad en las presidenciales.

De acuerdo con EFE, Machado participó de manera virtual y pidió avanzar en la iniciativa presentada por la coalición.

El planteamiento opositor se conoció mientras el chavismo y otro sector de la política venezolana mantienen conversaciones respaldadas por Washington.

Ni Machado ni Edmundo González Urrutia participan directamente en ese ciclo de diálogo sobre garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral.

Según su planteamiento, miles de asambleas permitirían discutir propuestas, incorporar aportes y votar.

Machado vinculó esa participación con la preparación de la recuperación económica y con la necesidad de que la sociedad intervenga en las decisiones de la transición.

María Corina Machado volvió a hablar de su regreso a Venezuela y la transición democrática ALEX WROBLEWSKI - AFP

La propuesta también contempla a quienes emigraron. En declaraciones a El Tiempo, la Nobel de la Paz sostuvo que una Venezuela democrática ofrecería condiciones para el retorno de sus ciudadanos y contribuiría a reducir las presiones migratorias sobre otros países, incluido Estados Unidos. Se trata de un objetivo político, todavía sin plazos concretos de implementación.

La opositora prometió volver a Venezuela “antes de lo que se imaginan” , sin anunciar una fecha. A su vez, aseguró a El Tiempo que acumuló siete intentos bloqueados.

, sin anunciar una fecha. A su vez, aseguró a El Tiempo que acumuló siete intentos bloqueados. Reuters había informado el 16 de septiembre, con base en fuentes opositoras, que funcionarios estadounidenses le solicitaron postergar su regreso después de los terremotos de junio.

después de los terremotos de junio. Ese antecedente documenta las diferencias sobre el momento de su vuelta, aunque Washington rechazó posteriormente estar impidiendo su entrada.

La representante de la oposición venezolana Dinorah Figuera (a la izquierda) y Jorge Rodríguez se estrechan la mano tras la firma de acuerdos al concluir la segunda ronda de conversaciones políticas en Caracas Pedro Mattey - AP

Qué falta para las elecciones y cómo avanza la transición venezolana

El proceso respaldado por Estados Unidos combina estabilización, recuperación económica y reconciliación política con una transición hacia elecciones democráticas.

En un comunicado del 3 de agosto, el Departamento de Estado identificó como interlocutores al interinato de Delcy Rodríguez y a la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera: ese es el marco institucional del diálogo apoyado por Washington.