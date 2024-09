La advertencia del gobernador de Maryland a los demócratas para vencer a Trump: “Hay que ganarse su apoyo”

El gobernador de Maryland, Wes Moore, lanzó una advertencia para los demócratas con respecto al voto de la población afroamericana. De acuerdo con el político y veterano del ejército de EE.UU., si su partido quiere vencer a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, deben ganarse el apoyo de dicha comunidad, con propuestas en temas significativos como el trabajo y los sueldos.

Moore, que fue uno de los nombres mencionados como posible compañero de fórmula de Kamala Harris, señaló en un diálogo con Fox News, que si bien se debe contar con el apoyo de todos los votantes, los afrodescendientes “no van a apoyar a una persona por su afiliación política ni por su aspecto” y hay que ganarse su apoyo. Añadió que como partido, es importante hacer hincapié en cuestiones cruciales para los miembros de esa población, como el acceso al trabajo, los salarios y la riqueza.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, lanzó una advertencia para los demócratas si quieren ganar la preferencia dela población afroamericana TASOS KATOPODIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También habló de forma positiva acerca de las propuestas de “economía de oportunidades” de la vicepresidenta, como algo que podría conquistar a los votantes afroamericanos y señaló que tanto ella como su compañero de fórmula, Tim Walz, trabajan en una interacción directa con estas comunidades para ganarse su preferencia.

El gobernador no explicó el motivo por el que Trump ha mostrado en las últimas encuestas ser más atractivo para la población afroamericana, pero sugirió que el enfoque no está necesariamente en que ciertos votantes cambien de partido. “Creo que hay muchos votantes que ahora mismo están en juego. Estas elecciones no se determinarán necesariamente por el rumbo que tome la gente (...) se determinarán por aquellos que elijan votar y aquellos que decidan no hacerlo. Y es por eso que creo que hay mucho trabajo por hacer”.

Donald Trump ha mostrado en las últimas encuestas ser más atractivo para la población de raza negra JEFF KOWALSKY - AFP

Wes Moore muestra su apoyo a Harris: “Es la persona indicada”

Moore fue uno de los demócratas que subió al podio en la Convención Nacional que se realizó hace unas semanas en Chicago, en Illinois. Durante su discurso, indicó: “Kamala Harris es la persona indicada para liderarnos en este momento”. Recordó que la vicepresidenta estuvo detrás de Maryland “en cada paso del camino” después del colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore, un suceso de gran importancia para la comunidad.

En referencia al lema del expresidente, el gobernador precisó que hacer grande a Estados Unidos “no significa decirle a la gente que no te quieren. Hacer grande a Estados Unidos significa decir que las ambiciones de este país estarían incompletas sin tu ayuda”. Asimismo, describió la candidatura de Harris como “la historia de un fiscal que defendió nuestras libertades y apoyó a Maryland cuando más lo necesitábamos. Y ahora, nosotros te apoyamos”.

El gobernador electo de Maryland Wes Moore, en Annapolis, Maryland, el 17 de enero de 2023

En una entrevista, a principios de este mes, con Shawn Anderson y Anne Kramer de WTOP, el veterano señaló que “la vicepresidenta simplemente debe seguir compartiendo su visión para este país”, la cual indica que los estadounidenses pueden tener un crecimiento económico que apoye a todos, y no solo a algunos. “Es una visión de que realmente podemos apoyar las libertades básicas que todos anhelamos”, añadió.

Moore también expresó que mientras Harris siga en una alineación de su visión con las esperanzas y aspiraciones del pueblo, la población comprenderá muy claramente “por qué debe ser la próxima presidenta de los Estados Unidos”.

