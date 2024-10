Cómo volar desde Boston a Islandia por solo 99 dólares

Hasta el 3 de octubre la aerolínea low cost Play ofrece vuelos a Islandia desde US$99, la promoción forma parte de los festejos por el día mundial del Turismo, que también incluyen el sorteo de vuelos de ida y vuelta gratis para dos personas a Islandia.

A través de un anuncio en su página web, Play anunció sus promociones para celebrar el Día mundial del Turismo 2024, con vuelos a Islandia de hasta US$99 y un 25% de descuento en opciones de destinos europeos como Copenhague, Barcelona, Berlín, Dublín, Praga y París.

Islandia también se conoce por tener paisajes volcánicos. Marco di Marco - AP

Cómo volar desde Boston hacia Islandia por solo 99 dólares

Según detallan desde la aerolínea, la tarifa para la promoción a Islandia aplica para las reservas realizadas entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre de 2024 para volar en las siguientes fechas:

14, 20, 22, 27, 29 de octubre de 2024.

3 y 12 de noviembre de 2024.

15 de diciembre de 2024.

8 de enero de 2025.

31 de marzo de 2025.

Cómo hacer las reservas de vuelos con promoción

Las reservas se pueden realizar en línea ingresando a la web de la aerolínea. La oferta se aplica a la tarifa aérea (no a los impuestos, tasas, servicios adicionales ni cargos). Por otra parte, desde Play aclaran que si al ingresar no se encuentra ningún descuento es porque la oferta no se aplica a las fechas seleccionadas o los asientos con descuento están agotados.

Las ofertas promocionales de la aerolínea no se aplican a servicios adicionales como la franquicia de equipaje o la selección de asientos. Sin embargo, estos servicios adicionales siempre están disponibles con un descuento especial para los clientes que forman parte de los planes de tarifas aéreas combinadas: PLAY Basic Plus, PLAY Value y PLAY Flex.

Play organiza un sorteo para ganar vuelos de ida y vuelta gratuitos para dos personas a Islandia.

“Estos planes no solo ofrecen tarifas más competitivas, sino que también brindan beneficios adicionales, como la posibilidad de acceder a descuentos exclusivos en servicios complementarios. De esta manera, los pasajeros pueden disfrutar de una experiencia de viaje más completa y económica, adaptada a sus necesidades y preferencias”, detallan desde Play.

Sorteo de viajes gratuitos

Junto a las tarifas promocionales, Play ofrece la posibilidad de participar en un sorteo para ganar vuelos de ida y vuelta gratuitos para dos personas a Islandia. Solo se necesita suscribirse al boletín informativo de la aerolínea antes del 3 de octubre.

El sorteo se realizará el 4 de octubre, y los afortunados ganadores serán notificados a través de un mail enviado a la dirección de correo electrónico proporcionada durante la suscripción. Una excelente oportunidad para vivir una experiencia única y maravillosa en uno de los destinos más impresionantes del mundo.

LA NACION