Por qué en Boston nadie cumple las leyes en la construcción y no se aplican multas

En los últimos cuatro años, ningún proyecto de construcción en Boston cumplió en su totalidad con las normas diseñadas para diversificar la industria y aumentar la cantidad de residentes de la ciudad que trabaja en esas obras, según una revisión realizada por Boston Globe.

Proyectos como la construcción de 88 unidades residenciales en Harrison Avenue, las renovaciones en Charlestown para una escuela de sordos, la planificación de un estacionamiento para un hospital en Jamaica Plain, un nuevo espacio musical en Fenway Park y una comisaría en East Boston no cumplieron con la Política de Empleos de Residentes de Boston.

Esta ordenanza exige que el 51% de las horas de trabajo sean realizadas por residentes de Boston, el 40% por trabajadores afroamericanos y el 12% por mujeres. Estas reglas se aplican a cualquier desarrollo privado mayor a 4600 metros cuadrados y a cualquier proyecto público.

Si la industria hubiera cumplido con la política, se estima que los residentes de Boston hubieran ganado 138,5 millones de dólares adicionales en salarios en 2022 (AP Foto/Michael Dwyer, File)

Menos salarios para Boston

Si los proyectos hubieran cumplido con la política, se estima que los residentes de Boston habrían ganado 138,5 millones de dólares adicionales en salarios en 2022.

Entre las empresas que no alcanzaron los estándares de la política están importantes nombres de la región como Suffolk, Turner, John Moriarty & Associates, Shawmut, Consigli y Dellbrook | JKS. Muchos de estos proyectos están relacionados con instituciones de Boston como los Red Sox, Brigham and Women’s, New Balance y Northeastern University.

“Seguimos fallando y debemos mejorar”, comentó Ruthzee Louijeune, presidenta del Consejo de la Ciudad de Boston, al mismo medio, que también revisó los informes de cuatro años de proyectos evaluados por la Comisión de Empleo de Boston, una junta nombrada por el alcalde para hacer cumplir la ordenanza.

La revisión mostró que algunos proyectos cumplieron con ciertos requisitos: nueve superaron el umbral de horas de trabajo para mujeres y cuarenta y ocho cumplieron o superaron el requisito para trabajadores de color. Sin embargo, solo uno entregó más del 51% de las horas de trabajo a los residentes de la ciudad, un proyecto de reconstrucción de carreteras en 2020, que no cumplió con los otros dos requisitos.

A pesar de estas fallas, solo tres empresas fueron multadas por la comisión en los últimos cuatro años y por no presentar registros de nómina a tiempo, no por incumplir los umbrales demográficos. Travis Watson, miembro de la comisión, sostuvo que la ciudad ha sido reacia a imponer multas por temor a desafíos legales que podrían invalidar la política.

A qué se debe la falta de cumplimiento de las leyes

La falta de cumplimiento refleja las realidades persistentes en la industria de la construcción local. Allí, los trabajadores de la construcción siguen siendo predominantemente hombres blancos de los suburbios: los líderes de la construcción citan diversas razones para esto, desde la crisis de vivienda hasta la calidad de las escuelas públicas de Boston.

“Estamos esforzándonos por hacer que los oficios atraigan a una fuerza laboral más diversa y que los sitios de trabajo sean acogedores”, dijo John Ferrante, CEO de Associated General Contractors of Massachusetts.

Algunos expertos creen que puede llevar generaciones alcanzar consistentemente el cumplimiento de las leyes laborales de Boston (Foto AP/Michael Casey, Archivo) Michael Casey - AP

Algunos expertos creen que puede llevar generaciones alcanzar consistentemente los objetivos de la política. A pesar de estos desafíos, algunos líderes de la construcción dicen que están trabajando para cumplir con la política.

De hecho, la lucha por diversificar la fuerza laboral de la construcción en Boston tiene décadas de antigüedad. En 1976, 2,000 trabajadores protestaron en la Plaza del Ayuntamiento por el “acoso” relacionado con las demandas de mayor diversidad en la industria. Más recientemente, el área de Seaport, conocida por su explosivo crecimiento, refleja la falta de diversidad en los líderes de los sindicatos de construcción y contratistas generales.

