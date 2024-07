Era galán de Televisa, pero emigró a EE.UU. y reveló su nuevo trabajo en la construcción en Florida

Escuchar

Pedro Moreno, galán de reconocidas telenovelas de Televisa como fueron Cosita Linda (2014) y Amor de Barrio (2015), sorprendió a sus fanáticos al desarrollar una nueva pasión además de la actuación. Actualmente, en Estados Unidos se desarrolla dentro del rubro de la construcción, volviendo a rememorar su pasado como contratista cuando era joven.

En una entrevista de hace seis meses para el canal de Youtube “Qué Buen Chisme”, el intérprete explicó que había puesto en pie una empresa de construcción con su esposa y uno de sus amigos en la que se encuentran explorando en este rubro para tener “algo extra”. En su juventud, fue constructor, luego entró en la actuación y ahora inicia esta compañía. “Es mi bebé, recién está naciendo”, aseguró en ese momento.

Pedro Moreno se desempeña como constructor en Estados Unidos @tv_pedromoreno

Cuál es el trabajo de Pedro Moreno en Florida

”Yo soy contratista, tengo una licencia en EE.UU. que es para la construcción en general en Florida. Pero yo contrato albañiles, techeros, plomeros, a toda la gente que tiene que ver en la elaboración de un proyecto para un cliente junto a los arquitectos. Desarrollamos proyectos comerciales, residenciales y en edificios”, aseguró en esa entrevista.

Aun así, Moreno no se olvida de las cámaras y los reflectores y asegura que desea combinar sus dos actividades favoritas: la construcción y la actuación.

Pedro Moreno quiere lanzar un programa de televisión para hablar de construcción @tv_pedromoreno

Sus planes son poner en pie un programa de televisión para derribar los prejuicios que existen sobre los albañiles y este rubro. “Es algo que no tiene nada que ver con lo que se ve en los medios y llegará un momento en el que a lo mejor fusiono las dos cosas, hay muchos programas que se avientan para eso, por ahora es mi negocio”, afirmó según declaraciones compartidas por Milenio.

Quién es Pedro Moreno, actor de Televisa y constructor en Florida

Pedro Moreno es un actor nacido en Cuba que actualmente tiene 43 años y amplió sus rubros laborales. Sus padres rápidamente se mudaron a Miami y luego él se hizo famoso en México al protagonizar novelas de Televisa y Telemundo.

En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 511 mil seguidores a los cuales brinda contenido a diario. En la biografía de sus redes sociales se describe como “sencillo y tropical”. A comienzos de 2024 lanzó su última novela llamada Tu vida, la mía, donde tuvo un rol protagónico interpretando al personaje de “Rafa”.

Pedro Moreno es actor y constructor @tv_pedromoreno

“Me he sentido muy bien, muy contento, feliz de trabajar con actores y actrices que no había tenido el gustazo de haber compartido con ellos. En la producción, fue muy rico para mí este descubrimiento, este nuevo personaje y agradezco estar trabajando por cuarta vez en esta producción”, aseguró en una entrevista con AM.

El elenco estuvo compuesto por actores como Juan Soler, Lisardo, Pedro Moreno, Elsa Ortíz, Laura Flores, Verónica Merchant, Roberto Mateos, Sofía Rivera Torres, Pablo Valentín, Suria Macgregor, Margarita Magaña, Eduardo Liñan, entre otros. La trama es la historia de una mujer llamada Paula que atraviesa una grave enfermedad y decide replantearse toda su vida a partir de este inesperado suceso.

LA NACION