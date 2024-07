Tiene 100 años, toca la batería y revela el secreto de su longevidad: “Si me caigo, es el fin”

Escuchar

Roger Wonson celebró su cumpleaños número 100 el 20 de abril de 2024. Ese día no solo disfrutó de la compañía de sus amigos en el centro de cuidados donde vive, sino que también tocó con su banda llamada The Current Voltage. El exingeniero y ahora baterista muestra cotidianamente que la edad no define las capacidades ni las pasiones de las personas. Recientemente, reveló los secretos para su longevidad, algo que resultó de interés para muchas personas que quieren aumentar su calidad de vida.

El hombre atribuye su edad a una combinación de buenos genes, pero también a una actitud positiva frente a la vida. Sus padres también vivieron vidas largas: su madre casi alcanzó los 100 años y su papá llegó a los 90. Además de la herencia, considera que su inclinación por la música y el mundo del entretenimiento le ha dado una perspectiva optimista, ya que siempre ha disfrutado viendo a la gente feliz mientras toca jazz, swing y rock and roll.

Tiene 100 años y sigue tocando con su banda X @carlwbz

A pesar de haber sido parte de la Fuerza Área de Estados Unidos y de ser empleado durante décadas por una empresa, Roger nunca dejó que su trabajo lo definiera por completo. Siempre encontró tiempo para la música, y tocó el saxofón y la batería en varias bandas locales en Massachusetts, su estado natal. La música le proporcionó no solo un escape, sino también una manera de conectar y alegrar a otros.

Otro pilar en la vida de Wonson ha sido la empatía, una cualidad que él cree fundamental para mantener relaciones fuertes y saludables. Durante sus 75 años de matrimonio con Mary Sue, quien falleció en 2022 también a los 100 años, la pareja siempre se escuchó y respetó mutuamente. Ambos evitaron confrontaciones innecesarias y se esforzaron por comprender el punto de vista del otro, lo que, según él, fue clave para su felicidad conyugal.

Así fue el festejo de 100 años de Roger Wonson X @carlwbz

Dieta y deporte: los secretos en la longevidad de Wonson

El hombre de 100 años también se cuida físicamente. Aunque dejó de jugar tenis hace 15 años, a sus 85, se mantiene como una persona activa y levanta pesas durante las pausas comerciales de sus programas de televisión favoritos. Este régimen de ejercicios, que incluye trabajos de fuerza con 0,5 kilos, le ayuda a mantener el tono muscular y a mejorar su equilibrio. “Me caí hace unos tres meses, pero no me rompí ningún hueso. Desde entonces, he estado trabajando en mi estabilidad, porque si vuelvo a caer, será el principio del fin”, contó en una entrevista con Bussines Insider.

La dieta de Wonson es otro factor importante en su longevidad. Come porciones pequeñas, asegurándose de incluir verduras en cada comida y evita los postres en su mayoría. Consciente de los peligros de la deshidratación en personas mayores, se asegura de beber suficiente agua durante el día, aunque no necesariamente los ocho vasos recomendados. A veces disfruta de una copa de vino, pero siempre con moderación.

Roger Wonson prioriza la actividad física y la música para tener una mejor calidad de vida X @carlwbz

Wonson mantiene su mente activa a través de la fotografía y las charlas TED que escucha. Le gustan especialmente los documentales, sobre todo aquellos que tratan sobre la vida salvaje. Estas actividades le permiten seguir en el aprendizaje de nuevas ideas, manteniéndose alerta para aumentar su longevidad.

