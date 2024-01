escuchar

Las revelaciones sobre el caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de pedofilia y tráfico de menores, que se suicidó en 2019 en una cárcel en Estados Unidos, no dejan de sorprender y, esta vez, una declaración de la periodista y comentarista política estadounidense Megyn Kelly, en la que señala que pronto el mundo escuchará “mucho más” de Epstein y que posiblemente sea “directamente de él”, despertó muchas dudas sobre lo que puede pasar con la causa en los próximos meses.

“No hemos terminado con Jeffrey Epstein. Puedo decirles eso a ciencia cierta. No puedo decirles cómo lo sé, pero puedo decir con certeza que escucharemos mucho más sobre Jeffrey Epstein el próximo año, y es posible que incluso lo escuchen de él directamente”, afirmó Kelly en un extracto de su programa de entrevistas The Megyn Kelly Show que ella subió a su cuenta de TikTok y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Sin embargo, la presentadora afirmó que no se le permite decir más sobre esos detalles que posee y que saldrán a la luz muy pronto. El misterioso mensaje recibió más de 950 mil visitas en solo 12 horas, y los seguidores estaban ansiosos por saber más. “¿Aún está vivo y bajo protección?”, preguntó una seguidora, otros estaban interesados por conocer si el video de Kelly era un extracto de un programa antiguo que solo había subido para generar interacciones o si se refería a grabaciones en las que Epstein daba detalles importantes sobre todo lo sucedido, la versión más verosímil.

Epstein fue detenido en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. El multimillonario se suicidó mientras estaba preso en una cárcel neoyorkina en agosto de 2019 tras una serie de “negligencias y fallos”, según dijo en ese entonces el Departamento de Justicia estadounidense.

En la llamada "lista Epstein” figuran políticos y personas del espectáculo NETFLIX - NETFLIX

Las revelaciones del caso Epstein

Este 5 de enero, se hicieron públicos hasta 19 documentos de una demanda relacionada con el caso de Jeffrey Epstein que son parte de un segundo lote de documentos que se conoció en esta semana. Un día antes, salieron a la luz los nombres de personajes conocidos y con poder que habían sido mencionados bajo pseudónimo en documentos judiciales enmarcados en el caso por tráfico de menores de edad. Dos de ellos son el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra.

Según el medio Hindustan Times, se espera que los documentos incluyan casi 200 nombres, entre los que también están Cate Blanchett, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz y Alan Dershowitz. Cabe recalcar que los nombres revelados figuraban en documentos judiciales presentados como parte de la demanda que Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, presentó contra la examante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell, y bajo los alias de ‘John’ y ‘Jane Does’. En la lista, están mezclados acusados de delitos, acusadores y testigos potenciales, incluyendo empleados de Epstein y personas que visitaron su mansión o quienes viajaron en su avión privado.

Virginia Giuffre fue víctima de abuso sexual entre 1999 y 2002 por parte de Epstein. Ella ha dicho que Ghislaine Maxwell era “el cerebro” detrás de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Además, ella tenía acceso a personas famosas y con poder. Entre los nombres que ahora se hacen públicos, figura el del príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien fue acusado por “agresión sexual e imposición intencionada de angustia emocional”. Su acusadora fue la propia Virginia Giuffre, quien dijo que el Duque de York la agredió sexualmente en tres ocasiones cuando ella tenía 17 años.