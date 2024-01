escuchar

Los habitantes y visitantes de Florida que pensaban en un almuerzo rápido y económico tenían en Ocean One Bar & Grill una de las mejores opciones. Sin embargo, esta cadena de restaurantes cerró en el sur del estado, incluyendo su sede en Miami-Dade.

Además de sus accesibles almuerzos por un precio de US$5,99, una de las características de este restaurante es que contaba con bebidas especiales al tres por uno, por lo que era conocida en el sur de Florida en ubicaciones como Kendall, Davie, Dania Beach, Coral Springs, Delray Beach y Royal Palm Beach. Sorpresivamente, cerró sus puertas.

De hecho, si se busca información sobre esta cadena en Google, se puede ver que, por ejemplo, su sucursal en Kendall ha sido cerrada permanentemente y el teléfono se ha desconectado. Mientras que su local en Dania Beach, que abrió en 2020, cerró el pasado 22 de diciembre, de acuerdo con información proporcionada a Miami Herald por parte de la gerente de marketing Emily Wirley de Kimco Realty Corp., el complejo comercial donde se encontraba el restaurante.

Según se puede ver en su sitio web, la única ubicación que queda de Ocean One Bar & Grill es su restaurante original en Las Vegas que ha estado abierto durante los últimos quince años.

Ocean One Las Vegas es el único local que quedó abierto de esta famosa cadena, que se destacaba por sus almuerzos baratos Instagram @oceanonelasvegas

La noticia llamó la atención debido a que el restaurante no brindó detalles ni en las redes sociales ni en medios de comunicación. De hecho, cuando los clientes comenzaron a preguntarles en Facebook sobre la razón de cerrar, el pasado 19 de diciembre publicaron que preferían mantener esa información en privado.

No ha quedado claro si los cierres son temporales o permanentes, pues hasta ahora los propietarios siguen sin ofrecer explicación. No obstante, un trabajador de la construcción le dijo al Sun Sentinel que el lugar no estaba cerrando permanentemente, sino que iba a ser remodelado.

¿La cadena de restaurantes se va de Florida?

Cabe recordar que el restaurante Ocean One Bar & Grill llegó al sur de Florida hace tres años promocionando platos para el almuerzo en menos de US$6. Este lugar se destacó principalmente porque tras la pandemia, una vez que las personas pudieron volver a salir a las calles para disfrutar de reuniones y comida al aire libre, se convirtió en una buena alternativa debido a su menú económico y descuentos durante todo el día.

Por Ariadna Cruz para El Tiempo.