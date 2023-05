MET Gala 2023: quién era Karl Lagerfeld y por qué hay polémica con su homenaje

escuchar

Este lunes, las personalidades más importantes de la moda se dan cita en la MET Gala 2023, donde lucen extravagantes atuendos con el código de vestimenta de este año: “En honor a Karl”. El tema rinde homenaje al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, que dejó su esencia en la industria y también un controvertido legado.

El diseñador alemán destacó como director creativo de la casa de moda Chanel, un cargo que ocupó desde 1983 hasta su muerte en febrero de 2019. También estuvo al frente de Fendi, Chloé, Patou, Balmain y su marca homónima.

Karl Lagerfeld fue un prolífico diseñador

Karl Otto Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, Alemania. Sus padres fueron Elisabeth Bahlmann y Otto Lagerfeld. Su papá fundo en 1919 la compañía Lagerfeld & Co y su madre era hija del político local Karl Bahlmann, del Partido de Centro Católico. Desde que era muy joven destacó como un apasionado de las artes visuales y estudió en el Lycée Montaigne de París historia y dibujo.

A los 22 años ganó un concurso de diseño de abrigos, con lo que consiguió un puesto en la casa de moda Pierre Balmain en 1955, donde inició su carrera.

La destacada trayectoria de Lagerfeld

Lagerfeld fue uno de los pioneros en la creación de decorados cinematográficos y acaparó los titulares con varios desfiles. Su inconfundible estilo propio lo diferenció, con sus anteojos oscuros, su pelo platinado, su cuello blanco almidonado y sus guantes. Fue también uno de los primeros diseñadores en canalizar su liderazgo para volverse una figura pública y ser conocido como “el Káiser”. Más allá de su prolífica trayectoria y su visión para catapultar a las estrellas que vestía, a quienes distinguía como sus musas, sus declaraciones sobre los estándares de belleza también lo colocaron en el centro de la polémica.

El diseñador no se avergonzaba de hablar directamente de los cuerpos y ofrecía críticas afiladas sobre el peso de celebridades como Adele y Heidi Klum, también se burlaba de los movimientos sobre body positive y hacía escandalosas afirmaciones sobre los desórdenes alimenticios.

Entre una de sus declaraciones polémicas, le dijo a la revista alemana Focus en 2009 que “nadie quería ver a las mujeres con curvas”. “Tienes a madres gordas con sus bolsas de papas fritas sentadas frente al televisor y diciendo que las modelos delgadas son feas”, afirmó. “El mundo de la ropa bonita trata de sueños e ilusiones”.

En una entrevista de 2009 con Harper’s Bazaar dijo que Coco Chanel “no era lo bastante fea para ser feminista”, mientras que en 2010 fue duramente criticado por sus comentarios contra la supermodelo o Claudia Schiffer y por sus comentarios racistas. Entre algunas de sus posturas más polémicas, repudió el movimiento #MeToo.

Choupette, su gata heredera

Lagerfeld dejó en claro lo importante que era su gata Choupette para él e incluso manifestó su deseo de que sea la única heredera de su fortuna. No obstante, en Alemania las leyes no permiten heredar, por lo que el Káiser se ocupó de que Choupette siga teniendo una buena vida incluso después de su muerte. “No hay matrimonio, todavía, para los seres humanos y los animales... Nunca pensé que me enamoraría así de un gato”, declaró a la CNN en 2013.

Choupette fue uno de los personajes más convocantes Gentileza Lucy Balu - Getty Images Europe

La gata se volvió leyenda en redes sociales, al compartir sus viajes por el mundo y también contenido en redes sociales.

LA NACION