Meta lanza suscripciones de pago para Instagram, Facebook y WhatsApp

Meta lanzó el miércoles planes de suscripción de pago para sus principales aplicaciones, lo que supone un giro significativo del gigante tecnológico para diversificarse más allá de los ingresos por publicidad

La directora de productos de Meta, Naomi Gleit, anunció el lanzamiento de Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus a nivel mundial en un video publicado en su cuenta de Instagram. También adelantó que hay más planes en marcha para empresas, creadores y productos de inteligencia artificial

La decisión llega cuando Meta se enfrenta al escrutinio de los inversionistas por sus enormes gastos en inteligencia artificial

La empresa ha proyectado un gasto de capital, principalmente para centros de datos de IA, de entre 125.000 y 145.000 millones de US$ para el año

Las acciones de Meta subieron casi un 3% tras la noticia

Según reportes de prensa, Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un precio de 3,99 dólares al mes, mientras que WhatsApp Plus costará 2,99 dólares al mes

Instagram Plus y Facebook Plus tendrán funciones adicionales, como mejores analíticas, estadísticas de reproducciones de historias, un mayor alcance de audiencia y opciones de personalización del perfil

WhatsApp Plus se centrará en la personalización, y ofrecerá stickers premium, tonos de llamada personalizados y temas para la aplicación

Gleit afirmó que la empresa pretende eventualmente consolidar sus distintas ofertas bajo una única marca llamada Meta One

En 2023, Meta lanzó en Europa versiones de pago y sin publicidad de Facebook e Instagram para cumplir con la legislación de la UE sobre protección de datos