La Corte Suprema falla a favor de Trump y limita el derecho de los jueces de inmigración a hablar en público

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración Donald Trump en una causa vinculada con las restricciones impuestas a los jueces de inmigración para realizar declaraciones públicas sobre su trabajo. La decisión dejó sin efecto un fallo de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que había permitido a estos funcionarios avanzar con demandas en tribunales federales.

La decisión de la Corte Suprema sobre las restricciones a la libertad de expresión de los jueces de inmigración

El máximo tribunal revocó una decisión previa que permitía a estos magistrados demandar en tribunales federales. La Corte aceptó el argumento del gobierno de que esos reclamos deben canalizarse primero por el sistema administrativo, pero devolvió el caso para nuevas actuaciones.

El fallo señaló que las cortes inferiores no deben alterar la ley basándose en las controversias políticas del momento

"Esa decisión violó el principio de presentación de las partes, y la revocamos“, escribió el juez Clarence Thomas, en una opinión concurrente en el fallo. ”Los tribunales inferiores deben aceptar que la ley es la ley, sin importar las ‘controversias políticas del día’“, aseguró.

El conflicto comenzó durante el primer mandato de Trump y continuó bajo la presidencia de Joe Biden. La normativa cuestionada exige que los jueces de inmigración soliciten autorización antes de participar en actividades públicas relacionadas con sus funciones.

El fallo no abordó directamente si las restricciones vulneran la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. En cambio, la resolución se concentró en determinar cuál es el ámbito competente para tratar la disputa.

Según el tribunal, la Ley de Reforma del Servicio Civil establece que este tipo de reclamos debe canalizarse mediante la Junta de Protección del Sistema de Méritos, organismo encargado de revisar conflictos laborales dentro de la administración federal. Los jueces de inmigración sostenían que la política limitaba de manera indebida su derecho a expresarse públicamente sobre cuestiones vinculadas con el sistema migratorio y el funcionamiento de los tribunales administrativos.

“La justicia no puede perdurar cuando se intimida a los jueces para que guarden silencio, ni puede una nación seguir siendo libre cuando el Estado de derecho queda subordinado a los caprichos de la ambición política”, afirmó la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración a AP News.

La Corte Suprema emitió un fallo el 26 de mayo a favor de la administración de Donald Trump en una disputa legal sobre las restricciones a la libertad de expresión de los jueces de inmigración Freepik/ Agencia AP

Críticas al tribunal inferior por apartarse del caso original

La resolución fue emitida “per curiam”, lo que significa que fue una opinión colectiva de la Corte Suprema sin un autor individual identificado. El máximo tribunal cuestionó al Cuarto Circuito por introducir argumentos que no habían sido planteados por las partes involucradas.

En particular, criticó que la corte inferior analizara si el sistema administrativo se mantenía operativo en medio de tensiones políticas vinculadas con despidos de funcionarios. La Corte sostuvo que los tribunales deben limitarse a resolver los planteos presentados por los litigantes y no modificar el alcance de un caso a partir de debates políticos externos.

El Departamento de Justicia celebró el resultado del caso. El fiscal general interino Todd Blanche sostuvo que el fallo reafirma que los tribunales deben aplicar la legislación vigente sin alterar los mecanismos establecidos por el Congreso para resolver conflictos laborales de empleados federales.

“Esta opinión envía un mensaje claro: los tribunales inferiores deben aceptar que la ley es la ley, sin importar las “controversias políticas del día”, como la Corte Suprema enfatizó correctamente“, reiteró Blanche en su cuenta de X. “Como argumentó el Departamento de Justicia, el Cuarto Circuito estuvo equivocado al intentar reescribir una ley sobre el proceso para resolver quejas de empleados gubernamentales”, aseguró.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, celebró la decisión X @DAGToddBlanche

Cómo impacta el fallo sobre los jueces de inmigración

La resolución mantiene vigente la política que obliga a los jueces de inmigración a obtener autorización previa antes de ofrecer discursos o participar en actividades públicas relacionadas con sus funciones oficiales. Además, limita la posibilidad de acudir de forma inmediata a tribunales federales para cuestionar esas normas, ya que primero deberán agotar las instancias administrativas previstas en el sistema federal.

Los jueces de inmigración forman parte del Poder Ejecutivo de EE.UU. y dependen de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, organismo que integra el Departamento de Justicia. Por esa razón, sus disputas laborales y administrativas se rigen por normas aplicables a empleados federales y no por el sistema judicial independiente.